ซันสวีท–ทวีทอง เปิดเวทีนวัตกรรมมุ่งสู่เกษตรอัจฉริยะ เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และสร้างความยั่งยืนให้เกษตรกรสุโขทัย

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ทวีทองการเกษตร จำกัด จัดงาน “นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรซันสวีทและทวีทอง ครั้งที่ 1” ณ สำนักงานทวีทอง สาขาหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เมื่อเร็วๆ นี้ โดยมีเกษตรกรกว่า 400 รายจากหลายพื้นที่เข้าร่วม พร้อมด้วยผู้แทนภาครัฐและท้องถิ่น เช่น รักษาการเกษตรจังหวัดสุโขทัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรอำเภอสวรรคโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ และกำนันตำบลหนองกลับ สะท้อนถึงความร่วมมือที่เข้มแข็งของทุกภาคส่วนในการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานไทยอย่างยั่งยืน
นางอัมพันธ์ สุริยัง ผู้อำนวยการฝ่ายห่วงโซ่อุปทาน บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การยกระดับรายได้ให้เกษตรกรจากการปลูกข้าวโพดหวานเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้เกิดการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นราว 20–25% ต่อปี โดยบริษัทเดินหน้าส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดความสูญเสีย และลดต้นทุนการเพาะปลูก ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ SUN ในการสร้างระบบเกษตรกรรมที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างรายได้ที่มั่นคงในระยะยาวให้แก่เกษตรกร
นอกจากนี้ SUN ยังตั้งเป้าพัฒนาไร่คู่กับความร่วมมือไปสู่ “เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming)” ผ่านการนำเครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น เซนเซอร์ IoT สำหรับวัดสภาพดิน–น้ำ–อากาศ, โดรนเพื่อการพ่นปุ๋ย–สำรวจแปลง, ภาพถ่ายดาวเทียม, ระบบ AI วิเคราะห์สภาพแปลง และ Big Data สำหรับวางแผนการผลิต มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูก ลดต้นทุนแรงงาน และเพิ่มความแม่นยำในการจัดการไร่
เป้าหมายดังกล่าวเชื่อมโยงกับการขยายพื้นที่เพาะปลูกกว่า 5,000–6,000 ไร่ต่อปี เพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัตถุดิบ