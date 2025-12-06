“พุทธ-ไอซ์” ร่วมเผาหลอก"นัทปง" ใช้หุ่นฟางแทนร่างจริง ก่อนส่งคลี่ปมไซยาไนด์ทำดับปริศนา

เชียงราย – “พุทธ-ไอซ์” หัวหน้า-นักข่าวดังร่วมสังกัด บินร่วมพิธี “เผาหลอก”หุ่นฟางแทนร่างจริง “นัทปง-ณัฐวุฒิ ปงลังกา” ก่อนส่งศพเข้ากรุงคลี่ปมไซยาไนด์ทำดับปริศนา
วันนี้ (6 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศการประกอบฌาปนกิจศพนายณัฐวุฒิ ปงลังกา อายุ 35 ปี หรือ “นัท" หรือที่ญาติเรียกว่า “กุ้ง” นักข่าวภาคสนามและผู้ประกาศข่าวช่อง 8 ดำเนินมาเป็นวันสุดท้าย โดยมีญาติ มิตร คนรู้จัก ผู้ร่วมวิชาชีพ รวมทั้งประชาชนทั่วไปเดินทางไปร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ณ วัดริมกก ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยมีนายพุทธ อภิวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายข่าวของช่อง 8 ไอซ์-สารวัตร กิจพานิช ผู้ประกาศข่าว พร้อมทีมงานหลายคนเดินทางไปร่วมในพิธีด้วย
ภายหลังทำพิธีที่วัดแล้วเสร็จได้มีการเคลื่อนศพไปยังฌาปนสถานบ้านริมกก หมู่ 4 ต.แม่ยาว โดยนายพุทธและไอซ์ร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการวางดอกไม้จันทน์ท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของญาติและผู้ร่วมงานทุกคน อย่างไรก็ตามในการฌาปนกิจครั้งนี้เป็นพิธีเผาหลอก โดยใช้ฟางข้าวมาทำเป็นหุ่นแทนร่างจริงของนัทซึ่งมีการประกอบพิธีตามหลักศาสนาจนครบถ้วน ก่อนที่นายพุทธจะพูดคุยให้กำลังใจกับครอบครัวของนัทและเดินทางกลับโดยไม่ได้ให้ความเห็นใดๆ
ขณะที่ร่างจริงของนายณัฐวุฒิได้บรรจุเอาไว้ในโรงเย็นภายในวัดริมกก และในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น.วันเดียวกันนี้จะมีการเคลื่อนย้ายร่างไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อทำการชันสูตรพลิกศพหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้ง โดยเฉพาะกรณีพบสารไซยาไนด์ในร่างกาย.