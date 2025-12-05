รวบคาด่านฯ กิ่วทัพยั้ง!ทั้งชายทั้งหญิงชาวสุโขทัย ขนไอซ์ยัดใต้ท้องรถ

เชียงราย-ตำรวจ ทหาร ตชด.ประจำด่านตรวจกิ่วทัพยั้ง อ.แม่จัน จ.เชียงราย จับสองชายหญิงชาวสุโขทัย หลังซ่อนไอซ์ 51 กิโลฯ ยัดคานเหล็กใต้กระบะอย่างแนบเนียน หวังผ่านด่านกลางดึก แต่ไม่พ้นสายตา จนท.จับพิรุธแกะค้นจนเจอ
วันนี้ (5 ธ.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่จัน จ.เชียงราย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารพราน ฉก.ทพ.31 กองกำลังผาเมือง และ ร้อย ตชด.327 ควบคุมตัวนายสุรศักดิ์ อายุ 30 ปี ชาว อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย และ น.ส.มนัสชนก อายุ 34 ปี ชาว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ดำเนินคดีตามกฎหมาย หลังจากกลางดึกคืนวันที่ 4 ธ.ค.ที่ผ่านมา พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ จิตรประสาร ผกก.สภ.แม่จัน จ.เชียงราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับทหารพรานและ ตชด.ตรวจตราที่ด่านตรวจกิ่วทัพยั้งบนถนนพหลโยธินพื้นที่ ต.แม่จัน อ.แม่จัน ติดต่อกับ อ.เมืองเชียงราย
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบรถยนต์กระบะ ยี่ห้อนิสสัน รุ่นนาวารา สีขาว ป้ายทะเบียน จ.สุโขทัย ขับมาจากทาง อ.แม่จัน มุ่งหน้าจะไปทาง อ.เมืองเชียงราย และชั้นในของประเทศ เจ้าหน้าที่พบท่าทางน่าสงสัยจึงได้เรียกตรวจสอบพบในรถมีนายสุรศักดิ์เป็นคนขับและมี น.ส.มนัสชนก นั่งโดยสารมาด้วย จากการตรวจดูภายในรถและสัมภาระไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่ทั้งคู่กลับมีอาการส่อพิรุธ
เจ้าหน้าที่จึงได้นำรถถอยเข้าจุดตรวจใต้ท้องรถ ปรากฎว่าที่คานเหล็กใต้กระบะมีการยัดวัตถุบางอย่างลักษณะเป็นถุงใบชาเอาไว้ที่ใต้ท้องรถ เมื่อนำออกมาตรวจสอบดูพบภายในถุงบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) รวมจำนวน 51 ก้อน น้ำหนักก้อนละประมาณ 1 กิโลกรัม รวมน้ำหนักไอซ์ทั้งหมดประมาณ 54 กิโลกรัม เจ้าหน้าที่จึงได้จับกุมตัวทั้งคู่เอาไว้และนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.แม่จัน เพื่อดำเนินคดีและขยายผลตามกฎหมาย.