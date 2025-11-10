รถเมล์ชนหญิงเดินข้ามถนนดับสลด กลางถนนสุรวงศ์

เกิดเหตุรถประจำทางชนหญิงวัย 64 ปี ขณะเดินข้ามถนนเสียชีวิตคาที่ บริเวณถนนสุรวงศ์ ส่วนสาเหตุ ตร.อยู่ระหว่างตรวจสอบ
วันนี้ (10 พ.ย.) เจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิร่วมกตัญญู จุด สน.บางโพงพาง รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุ บริเวณถนนนราธิวาส ตัดถนนสุรวงศ์ รถโดยสารประจำทางชนคนข้ามถนน จึงรุดไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุบริเวณกลางถนน พบหญิงเสียชีวิต 1 ราย ยังอยู่ใต้ท้องรถประจำทาง เบื้องต้นทราบชื่อผู้เสียชีวิต คือ น.ส.ญา อายุ 64 ปี ก่อนเจ้าหน้าที่จะนำร่างออกมาจากใต้ท้องรถ
จากอุบัติเหตุดังกล่าวทำให้การจราจรติดขัดเป็นวงกว้าง โดยเจ้าหน้าที่ต้องเร่งนำร่างผู้เสียชีวิตออกมา ก่อนจะเปิดการจราจรได้เป็นปกติ
ส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ ต้องรอให้ตำรวจสอบสวนและหาสาเหตุที่ชัดเจนอีกครั้ง