ถี่ยิบจนน่าสะพรึง!ตชด.สกัดคู่หูคนเทอดไทย ควบกระบะขนยาบ้าอีก 4.4 ล้านเม็ด

เชียงราย - ขนกันถี่ยิบจนน่าสะพรึงจริง..ตชด.327 แกะรอยสกัดจับยานรกล็อตใหญ่อีก รวบคู่หูชาวเทอดไทย ควบกระบะขนยาบ้าเต็มรถ 24 กระสอบ เบ็ดเสร็จ 4.4 ล้านเม็ด จากแหล่งพักพื้นที่แม่จันเข้าเมืองเชียงราย แลกเงินคนละแสน
วันนี้ (18 ต.ค.) เจ้าหน้าที่ตำตระเวนชายแดน (ตชด.) จาก ร้อย ตชด.327 กก.ตชด.32 ได้ตรวจยึดของกลางยาเสพติดประเภทยาบ้าได้เป็นจำนวนมาก หลังสืบทราบว่าขบวนการขนยาเสพติดจะขนของกลางจากพื้นที่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย มุ่งหน้าไปทาง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เพื่อใช้เส้นทางสายรองในการขนเข้าสู่ชั้นในของประเทศ
เมื่อเจ้านำกำลังออกติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดกระทั่งวานนี้(17 ต.ค.)พบรถยนต์กระบะ ยี่ห้ออีซูซุ สีเทา ป้ายทะเบียน จ.เชียงราย ขับย้อนกลับมาทาง อ.เมืองเชียงราย โดยใช้ถนนเส้นทางเลี่ยงเมืองหรือบายพาสฝั่งตะวันออก จ.เชียงราย เข้าสู่เขต ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย จึงได้เข้าสกัดเอาไว้
ซึ่งรถคันดังกล่าวได้ยอมจอดข้างทางด้วยดีเจ้าหน้าที่จึงขอตรวจค้นรถ พบคนขับและคนโดยสารมาด้วยเป็นชายรวม 2 คน และเบาะนั่งหลังภายในรถพบบรรทุกกระสอบฟางทั้งเล็กและใหญ่ อัดแน่นเต็มห้องโดยสารรวม 24 กระสอบโดยใช้ไม้กั้นเอาไว้ไม่ให้ล้มลงมาตรงเบาะนั่งด้านหน้า
เมื่อเปิดตรวจดูภายในกระสอบปรากฎว่าบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) รวมจำนวนกว่า 4,400,000 เม็ด เจ้หน้าที่จึงได้จับกุมตัวทั้งคู่เอาไว้
สอบถามเบื้องต้นให้การรับสารภาพว่าได้รับจ้างขนยาเสพติดทั้งหมดแลกเงินคนละ 100,000 บาท โดยจะมีคนแจ้งให้นำไปส่งที่หมายอีกครั้งหนึ่ง เจ้าหน้าที่จึงนำตัวพร้อมของกลางส่ง ร้อย ตชด.327 อ.แม่จัน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และประสานเจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังผาเมือง บก.ควบคุมผาแด่น ฉก.ทัพเจ้าตาก เข้าตรวจสอบที่อยู่ของทั้งคู่พื้นที่ ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ต่อไป
รายงานข่าวแจ้งว่าในปัจจุบันขบวนการค้ายาเสพติดได้ลักลอบขนยาเสพติดทั้งยาบ้าและไอซ์เข้ามาตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา ทั้งด้าน จ.เชียงราย และ จ.เชียงใหม่ เป็นจำนวนมาก โดยเกิดขึ้นในช่วงที่มีการสับเปลี่ยนกำลังพลของเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ตามแนวชายแดนและเกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดและสารตั้งต้น กระนั้นเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังและสามารถสกัดกั้นได้ในรอบสัปดาห์นี้ได้แล้วหลายราย.