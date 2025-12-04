เริ่มวันนี้ จ.เลยประกาศเปิดหีบอ้อยฤดูกาลใหม่ ห่วงชาวไร่เร่งเผาตัดส่งโรงงาน ย้ำโทษหนักจำคุกถึง 7 ปี

เลย-จังหวัดเลย ประกาศเปิดหีบอ้อยฤดูกาลล่าสุด เริ่มวันนี้ (4 ธ.ค.) ผู้การตำรวจเมืองเลย ห่วงชาวไร่อ้อยทำผิดกฎหมายเร่งเผาอ้อยส่งโรงงานน้ำตาล ทั้งก่อมลภาวะฝุ่นพิษ PM2.5 กำชับตำรวจในพื้นที่ปลูกอ้อย คุมเข้มชาวไร่อ้อยต้องเคารพกฎหมาย ห้ามเผาเด็ดขาด ย้ำโทษหนักจำคุกสูงถึง 7 ปี ปรับกว่า1.4 หมื่นบาท
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (4 ธ.ค.) จังหวัดเลยได้ประกาศกำหนดวันเปิดหีบอ้อย ประจำปี 2568/69 โดยจะเปิดรับซื้ออ้อยเข้าโรงงานตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 68 เป็นต้นไป ซึ่งพื้นที่จังหวัดเลย มีโรงงานน้ำตาลอยู่ในพื้นที่จำนวน 2 แห่ง หลังเปิดหีบอ้อยแล้ว ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยจังหวัดเลย ในหลายอำเภอ เริ่มเผาอ้อย เพื่อให้ตัดอ้อยง่ายขึ้น ส่งเข้าโรงงาน จึงเริ่มสร้างมลพิษความเดือดร้อน ผลกระทบทั้งกลิ่นและควันกับชาวบ้านทั่วไป เบื้องต้นตำรวจภูธรจังหวัดเลย ได้ออกประกาศเตือนงดเผา หากฝ่าฝืนมีอัตราโทษสูง
พล.ต.ต.วีระเดช เลขะวรกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย เปิดเผยว่าช่วงนี้เป็นช่วงเปิดหีบอ้อย นำอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาล จะมีการตัดอ้อย ทุกปีจะมีการลักลอบเผา เพื่อลดต้นทุนและตัดอ้อยได้ง่าย แต่ปัญหาต่อเนื่องจากการเผาอ้อย ก่อให้ฝุ่นพิษ PM 2.5 และยังมีเศษวัสดุเช่นเศษขี้เถ้าปลิวว่อนปะปนในอากาศ สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับพื้นที่ใกล้เคียง เกิดความสกปรก ซึ่งการเผานั้นจะมีกฎหมายควบคุม 2 ตัว
กฎหมายที่มีโทษสถานเบาได้แก่ พรบ.สาธารณสุข มาตรา 25 กำหนดเขตรำคาญเอาไว้ และเหตุรำคาญ การทำให้เกิดแสง เสียง ควัน ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น ทั้งยังมีมาตรา 27 ให้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ออกประกาศ ระงับยับยั้งมิให้ผู้ใดก่อให้ก่อเหตุรำคาญนั้น ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนมีอัตราโทษจำคุก ไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
นอกจากนี้ การเผาอ้อย อาจจะเป็นการกระทำความผิดอาญา ตามประมวลกฎหมาย มาตรา 220 กำหนดความผิดเกี่ยวกับการทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใดๆ แม้เป็นของตนเอง จนอาจเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่น ซึ่งผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 140,000 บาท ถ้าพิสูจน์ได้ว่า สิ่งที่เผานั้นอาจจะเกิดอันตรายบุคคลผู้อยู่ใกล้เคียง ท่านอาจจะถูกดำเนินคดีตามข้อหานี้ ซึ่งเป็นข้อหาค่อนข้างหนัก และมีโทษจำคุกถึง 7 ปี และโทษปรับก็ค่อนข้างสูงเช่นกัน
พล.ต.ต.วีระเดช กล่าวต่อว่าอยากฝากเตือนประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกรชาวไร่อ้อย ขอให้ตัดอ้อยด้วยวิธีปกติ อย่าเผา เพราะเกิดฝุ่นพิษ PM 2.5 ทั้งนี้ได้กำชับและแจ้งไปยังทุกสถานีในสังกัดสถานีตำรวจภูธรจังหวัดเลย ซึ่งมีอยู่ 19 สถานี ส่วนหนึ่งอาจให้เข้าไปประสานองค์การปกครองท้องถิ่น ซึ่งอยู่ในพื้นที่ให้ออกประกาศห้ามมิให้ทำการเผาช่วงนี้ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีเกษตรกรชาวไร่อ้อย ทั้งที่ อ.วังสะพุง อ.เอราวัณ อ.หนองหิน อ.ผาขาว อ.ภูหลวง และพื้นที่อำเภอเมืองบางส่วน
ทั้งจะให้ทางตำรวจออกไปประชาสัมพันธ์ หากเผาหรือการกระทำไปนั้นพวกเขาเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายอาญา ซึ่งมีโทษค่อนข้างสูง แม้เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ปรารถนาดำเนินคดี ต่อพี่น้องชาวเกษตรกร ซึ่งท่านก็เป็นผู้ประกอบอาชีพสุจริตอยู่แล้ว แต่การกระทำที่อาจไม่รู้ตัว อาจเป็นการกระทำผิดกฎหมายบ้านเมืองเสียเอง