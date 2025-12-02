สมุทรสงครามจัดใหญ่ “เทศกาลกินปลาทูฯ ครั้งที่ 27” ชูคอนเซ็ปต์ “กินปลาทูแล้วอายุยืนหมื่นปี” 12–21 ธ.ค.นี้

สมุทรสงคราม - จังหวัดสมุทรสงครามเตรียมเปิดงานประจำปี “เทศกาลกินปลาทูและของดีเมืองแม่กลอง” คึกคัก 10 วันเต็ม ยกทัพเมนูปลาทู 80,000 ตัว เสิร์ฟราคาเดิมตัวละ 25 บาท พร้อมร้านดัง 7 ร้าน โชว์ความอร่อยคู่เอกลักษณ์เมืองแม่กลอง ดันเศรษฐกิจท้องถิ่นปลายปีคึกคัก
เย็นวันนี้ (2 ธ.ค.) นายชยชัย แสงอินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานประจำปี “เทศกาลกินปลาทูและของดีเมืองแม่กลอง” ครั้งที่ 27 พร้อมผู้แทนจากภาครัฐ เอกชน และองค์กรท้องถิ่นร่วมให้ข้อมูล โดยงานกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12–21 ธันวาคม 2568 รวม 10 วัน ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
นายมงคล สุขเจริญคณา ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า ปีนี้ใช้ชื่อตอน “กินปลาทูแล้วอายุยืนหมื่นปี” สื่อถึงเอกลักษณ์ด้านอาหารและคุณค่าทางโภชนาการของปลาทูแม่กลอง ซึ่งเป็นอาหารพื้นถิ่นที่คนในจังหวัดบริโภคมาช้านานจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของสุขภาพดีและอายุยืน สอดคล้องกับบริบทที่สมุทรสงครามก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ แต่ยังคงมีประชากรสูงวัยที่แข็งแรงจำนวนมาก
นายเสรี จงเจริญ ประธานจัดงานฯ เปิดเผยว่า ภายในงานมีร้านอาหารชื่อดังเข้าร่วม 7 ร้าน นำเสนอเมนูปลาทูหลากหลาย อาทิ หัวปลาทูทอดกรอบ แกงมัสมั่นปลาทู ห่อหมกปลาทู ตับปลาทูผัดฉ่า แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลาทู ไปจนถึงเมนูสร้างสรรค์จากแต่ละร้าน พร้อมเตรียมปลาทูคุณภาพดีประมาณ 80,000 ตัว มาปรุงจำหน่ายในราคาตัวละ 25 บาท เช่นเดิม นอกจากนี้วัดอินทารามยังส่งแม่ครัวฝีมือดีมาร่วมออกบูธทำห่อหมกทะเลปลาทูใส่มะพร้าวอ่อน และสังขยาในลูกมะพร้าวอ่อนอีกด้วย
ภายในงานยังรวบรวม “ของดีเมืองแม่กลอง” ทั้งอาหารทะเลสด-แปรรูป มะพร้าวน้ำหอม น้ำตาลมะพร้าว ส้มโอขาวใหญ่ รวมถึงสินค้าโอทอปและวิสาหกิจชุมชน เพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น พร้อมจัดพื้นที่บรรยากาศแบบ “งานวัด” ให้ทุกคนเข้าถึงง่ายและสนุกได้ทั้งครอบครัว
ในส่วนของเวทีกลาง มีกิจกรรมทุกคืน ตั้งแต่การแสดงศิลปะร่วมสมัยและคอนเสิร์ต “น้องต้นข้าว” และ “โบว์ ซุปเปอร์วาเลนไทน์” วันเปิดงาน 12 ธ.ค. การประชันแตรวง วันที่ 15 ธ.ค. คอนเสิร์ตศิลปิน 3 น้า วันที่ 17 ธ.ค. ละครลิงและรำวง วันที่ 19 ธ.ค. และการแสดงโขนชุดใหญ่ ตอน “นางลอย” พร้อมคอนเสิร์ต “ไรอัล กาจบัณฑิต” ในวันปิดงาน 21 ธ.ค. นอกจากนี้ยังมีการสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์โขน ด้วยการแสดงจากชมรมเยาวชนในวันที่ 18–21 ธ.ค. เวลา 18.00 น.
เทศกาลครั้งนี้นอกจาจะเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชิมเมนูปลาทูขึ้นชื่อ หากยังเป็นกลไกสำคัญช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น สร้างรายได้แก่ชาวประมง เกษตรกร และผู้ประกอบการในจังหวัด ผู้สนใจสามารถเดินทางร่วมงานได้ง่ายเพียงปักหมุดที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 12–21 ธันวาคม 2568 ทั้งอิ่มอร่อยและได้สนับสนุนชุมชนท้องถิ่นในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่