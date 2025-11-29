ผงะ! กองทุนหมู่บ้านหาย10ล้านเจอคนยักยอกแล้วรับปากจะใช้คืน

เชียงราย - กรณีศึกษา..หลักฐานชัด กองทุนหมู่บ้านฯในพื้นที่เชียงราย เชียงราย หายนับ 10 ล้าน สอบพบ 2 กรรมการกองทุนฯ รับเงินเข้าระบบแต่ไม่ส่งเข้าแบงก์ สุดท้ายต้อง้มหน้ารับสภาพหนี้ทั้งคู่
กองทุนหมู่บ้านและสถานบันเงินชุมชนบ้านศรีดอนมูล หมู่ 9 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ที่เกิดปัญหาขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2558 หรือกว่า 10 ปี จนทำให้คณะกรรมการกองทุนและสถาบันการเงิน ได้ออกมาตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนั้น
ล่าสุดนายเขียว วิยาพร้าว ประธานกองทุนฯ น.ส.สุจารี นันท์วรกุล ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนฯ และนายอนุสรณ์ ศรีวิไชย ตัวแทนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จ.เชียงราย ได้เปิดเผยถึงผลการตรวจสอบว่าเดิมกองทุนฯ มีเงินหมุนเวียนจำนวน ประมาณ 14 ล้านบาท แต่ปัจจุบันคงเหลือเพียงประมาณ 4 ล้านบาทหรือหายไปเป็นจำนวนมาก
น.ส.สุจารี ระบุว่าจากการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่กลางเดือน ก.ค.2558-30 ก.ย.2558 เอกสารตรวจสอบมากกว่า 10,000 แผ่น สรุปว่ามีเจ้าหน้าที่กองทุนฯ ที่นำฝากเงินเข้าสู่ระบบกองทุนฯ แต่ไม่ได้นำเงินฝากเข้าธนาคาร ทำให้กองทุนสูญเงินไปเกือบ 10 ล้านบาท และข้อมูลเชิงลึกพบว่ามีบุคคล 2 รายซึ่งเป็นคณะกรรมการกองทุนฯ กระทำผิดขั้นตอนอย่างชัดเจนโดยมีหลักฐานการบันทึกเงินเข้าระบบแต่ไม่ได้นำเงินฝาก
ด้านนายเขียว กล่าวว่าล่าสุดกรรมการทั้ง 2 ราย ได้ยอมรับสภาพหนี้และตกลงชดใช้เงินคืนให้กับกองทุนฯ แล้ว โดยรายแรกยินยอมตามคำพิพากษาของศาลเป็นเงินจำนวน 3 ล้านกว่าบาท ส่วนรายที่ 2 ยินยอมชดใช้และลงนามในเอกสารรับสภาพหนี้เป็นจำนวนเงิน 6 ล้านกว่าบาท และได้ทำสัญญาชดใช้พร้อมวางหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นโฉนดที่ดินให้แล้ว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 28 พ.ย.ที่ผ่านมาคณะกรรมการกองทุนฯ ได้ประชุมเพื่อสรุปการดำเนินการว่าคณะกรรมการยอมรับผลการตรวจสอบและรายละเอียดความเสียหาย พร้อมเห็นชอบตามขั้นตอนการชำระหนี้คืนกองทุนฯ และจัดลำดับการคืนเงินฝากให้สมาชิกจากสมาชิกตามลำดับต่อไป.