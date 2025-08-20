ศาลบุรีรัมย์สั่งจำคุก 830 ปีนายหน้าสาวแสบ อ้างเป็นทูตตุ๋นแรงงาน 166 คนไปออสเตรเลียสูญกว่า 10 ล้าน

บุรีรัมย์ - ศาลบุรีรัมย์พิพากษาจำคุกนายหน้าสาวสุดแสบ อ้างตัวเป็นทูตหลอกแรงงาน 166 คนไปทำงานออสเตรเลีย ลงโทษจำคุก 830 ปี แต่โทษสูงสุดตามกฎหมายขังได้แค่ 20 ปี พร้อมชดใช้เงินคืนเหยื่อกว่า 10 ล้าน เดินหน้าสอบเส้นเงินเอาผิดพ่อ แม่ ตา ยาย และแฟนที่ร่วมขบวนการ ผู้เสียหายเผยดีใจและขอบคุณศาลที่ให้ความเป็นธรรม
ความคืบหน้ากรณีที่แรงงานชาว อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 166 คน เข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่ สภ.พุทไธสง ให้เอาผิด น.ส.ออย อายุ 28 ปี ซึ่งแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสถานทูตออสเตรเลีย ร่วมกับพ่อซึ่งเป็นอดีตรองนายก อบต. แม่ ตา ยาย แฟน และอดีตรองปลัด อบต. รวม 7 คน หลอกลวงจะพาไปทำงานภาคเกษตร และโรงแรมที่ประเทศออสเตรเลีย อ้างว่ามีค่าแรงสูงถึงหลักแสนบาท โดยได้เรียกเก็บค่าดำเนินการจากแรงงานที่หลงเชื่อ รายละ 60,000-120,000 บาท รวมเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 10 ล้านบาท แต่สุดท้ายแรงงานทั้งหมดกลับถูกลอยแพไม่ได้ไปทำงานตามที่ น.ส.ออยกล่าวอ้าง
กระทั่งวันที่ 22 ม.ค. 68 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พุทไธสง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาล ได้จับกุม น.ส.ออย ตามหมายจับศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 22/2568 ในฐานความผิด “ร่วมกันหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถหางานหรือสามารถส่งไปทำงานในต่างประเทศได้ และโดยการหลอกลวงนั้นได้ไปซึ่งเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ถูกหลอกลวง และร่วมกันฉ้อโกงประชาชน” จากนั้นพนักงานอัยการได้มีการพิจารณาสั่งฟ้อง
ล่าสุดวันนี้ (20 ส.ค. 68) ทนายความอาสา จากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ และสภาทนายความจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้เสียหายก็ได้เดินทางไปยังศาลจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อฟังคำพิพากษาของศาล ขณะที่ น.ส.ออย จำเลยในคดีก็ถูกเบิกตัวจากเรือนจำบุรีรัมย์เพื่อมาฟังคำพิพากษาศาลเช่นกัน
นายดรินทร์ ชาญณรงค์ ทนายอาสา จากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ระบุว่า วันนี้ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ได้อ่านคำพิพากษาต่อหน้าจำเลย และผู้เสียหาย โดยได้พิพากษาลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา ให้จำคุกจำเลยทุกกระทงความผิด 166 กระทง เป็นเวลา 830 ปี แต่จำเลยให้การรับสารภาพ จึงลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือคงจำคุก 332 ปี 996 เดือน แต่ตามประมวลกฎหมายอาญาลงโทษได้สูงสุดไม่เกิน 20 ปี จึงคงเหลือจำคุก 20 ปี พร้อมให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายอีก 10,790,000 บาท ซึ่งทรัพย์สินบางส่วนของจำเลยในคดีนี้ก็ได้มีการอายัดไว้แล้ว
ส่วนผู้เสียหายให้การต่อเจ้าหน้าที่ว่ามีผู้ร่วมในการกระทำผิดอีก 6 คน แต่ยังให้การปฏิเสธนั้น ทางอัยการได้มีคำสั่งไปยังพนักงานสอบสวน ให้สอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางการเงินที่มีความเชื่อมโยงกับจำเลยในคดี ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวน หากเส้นเงินและพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใด และพบมีส่วนร่วมในการกระทำผิด ก็ต้องถูกดำเนินคดี ซึ่งในส่วนนี้ทางทนายความก็จะติดตามเรื่องกับพนักงานสอบสวน และสำนักงานอัยการ เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานยื่นฟ้องเพิ่มต่อผู้ที่ร่วมในการกระทำผิดในคดีนี้ทุกราย
ขณะที่ผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงสูญเสียเงินตั้งแต่ 60,000-120,000 บาท บอกว่า หลังจากศาลได้พิพากษาตัดสินลงโทษจำคุกจำเลย 20 ปี และให้ชดใช้เงินให้ผู้เสียหายทั้งหมดตามความเสียหายจริง กว่า 10 ล้านบาท ก็รู้สึกดีใจและขอบคุณศาลที่ให้ความยุติธรรม แต่ก็อยากให้ดำเนินคดีต่อที่ผู้ร่วมกระทำความผิดทุกคน เพื่อให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้รับโทษตามกฎหมายจะได้ไม่ไปก่อเหตุหลวงลวง สร้างความเดือดร้อนเสียหายให้ใครอีก
ซึ่งคนที่ถูกหลอกนอกจากจะต้องสูญเสียเงินที่เก็บออมแล้ว บางคนต้องไปกู้ยืมมา เพื่ออยากจะไปทำงานต่างประเทศหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวและใช้หนี้ แต่กลับถูกหลอกซ้ำเติม ทั้งนี้ แรงงานผู้เสียหายยังได้ฝากถึงกระทรวงแรงงานด้วยว่า หากเป็นไปได้ก็อยากให้ทางกระทรวงฯ มีนโยบายจัดหาแรงงานกลุ่มอายุ 45 ปีขึ้นไป สามารถไปทำงานต่างประเทศได้ เพราะบางคนมีภาระรับผิดชอบ และหนี้สิน ไม่มีลูกหลานที่จะช่วยแบ่งเบาให้ได้