บล.ทิสโก้คาดโครงการเกษียณก่อนกำหนดKBANKกระทบค่าใช้จ่ายไม่มาก-แนะนำ'ถือ'ราคา150บาท

บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ประเมินกรณีของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)(KBANK)เปิดโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดสำหรับพนักงานที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป โดยโครงการนี้ให้ค่าตอบแทนตามอายุงาน พร้อมเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติหรือปฏิเสธใบสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวนั้น บล.ทิสโก้มีมุมมองว่า คาดว่าจะมีพนักงานจำนวนไม่มากเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยเหตุผลสองประการได้แก่ ประการแรก พนักงานที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามปกติ เนื่องจากสิทธิประโยชน์แบบเหมาจ่าย ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอาจสูงจนทำให้พนักงานบางคนท้อใจ
และประการที่สอง โครงการนี้อาจเหมาะกับพนักงานที่สามารถหางานใหม่ได้ ซึ่งอาจบ่งชี้ว่าพนักงานมีผลงานที่ดีที่ธนาคาร ดังนั้น ธนาคารอาจไม่อนุมัติให้พนักงานเหล่านี้เข้าร่วมโครงการนี้ สำหรับผู้ที่กำลังประสบปัญหาในการหางานใหม่ พวกเขาก็อาจไม่ต้องการเข้าร่วมโครงการนี้เช่นกัน โดยเฉพาะผู้ที่ใกล้เกษียณอายุ เนื่องจากสิทธิประโยชน์หลังหักภาษีที่ดีกว่า
สำหรับการวิเคราะห์ความอ่อนไหว พบว่าทุกๆ 1% ของพนักงานที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด เราประมาณการค่าใช้จ่ายรวมขั้นต้นไว้ที่ 389 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นประมาณ 0.7% ของกำไรสุทธิปีงบประมาณ 2568 โดยการคาดการณ์ของเราอ้างอิงจากจำนวนพนักงาน 31,100 คน (รวม 2Q25) อายุงานเฉลี่ย 15 ปี เงินเดือน 50,000 บาท และเงินเดือน 10 เดือนสำหรับเงินช่วยเหลือพิเศษ ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทยอาจกระจายค่าใช้จ่ายไปในปีนี้และปีหน้า เนื่องจากจะมีการจ่ายสวัสดิการในปีหน้า ซึ่งจะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในปัจจุบันจะได้รับการชดเชยด้วยการลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในอนาคต
อย่างไรก็ตาม มาตรการในปัจจุบันอาจเป็นผลมาจากแนวโน้มรายได้ที่ลดลง เนื่องจากโอกาสในการปล่อยสินเชื่อมีจำกัด อัตรากำไรสุทธิที่ลดลง และต้นทุนสินเชื่อที่สูงขึ้น การลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจึงเป็นสิ่งจำเป็นในปัจจุบัน การลดค่าใช้จ่ายตามธรรมชาติ เช่น การไม่ทดแทนพนักงานที่เกษียณอายุหรือลาออก อาจไม่เพียงพอและจำเป็นต้องมีมาตรการเพิ่มเติม แต่อย่างไรก็ตาม แผนการเลิกจ้างขนาดใหญ่แบบเดียวกับธนาคารต่างประเทศไม่น่าจะเกิดขึ้นในบริบทของประเทศไทย โปรแกรมเกษียณอายุก่อนกำหนดน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่ธนาคารไทยสามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ บล.ทิสโก้คงคำแนะนำ “ถือ” สำหรับ KBANK โดยมูลค่าที่เหมาะสมเท่ากับ 150.00 บาท