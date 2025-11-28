สวนสัตว์ขอนแก่นเพิ่มหลอดไฟฟางแห้งกระสอบป่านคลายหนาวให้สัตว์หลังอากาศหนาวเย็นต่อเนื่อง

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-สภาพอากาศที่หนาวเย็นต่อเนื่อง ส่งผลกระทบกับสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์ขอนแก่น ต้องติดตั้งหลอดไฟให้ความอบอุ่น ขึงสแลนและกระสอบป่านกันลม เพิ่มฟางแห้งกว่า 200 ก้อน รวมถึงกระสอบป่านห่มคลายหนาวให้ลิงชิมแพนซี เพื่อดูแลสัตว์ป่าภายในสวนสัตว์อย่างทั่วถึง
หลังจากที่อุณหภูมิได้ลดลงต่อเนื่อง โดยเช้าวันนี้อุณหภูมิต่ำสุด 12 องศาเซลเซียส นอกจากจะส่งผลกระทบกับคนแล้ว สัตว์ที่อยู่ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นเช่นกัน เพราะเป็นพื้นที่บนภูเขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ภูเขาหิน ที่เก็บสะสมความเย็นไว้ ทำให้มีสภาภอากาศที่หนาวเย็นมากเป็นพิเศษ
โดยล่าสุด ทางสวนสัตว์ได้จัดเตรียมอุปกรณ์เพิ่มความอบอุ่นหลายรูปแบบ ทำให้ต้องมีการหาวิธีคลายหนาว เช่นการติดตั้งหลอดไฟเพื่อสร้างความอบอุ่นหรือการนำก้อนฟางแห้ง และกระสอบปูให้สัตว์ได้นอนอุ่นขึ้น
นางทิพาวดี กิตติคุณ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น กล่าวว่า ในช่วงที่อุณหภูมิลดลง สัตว์ป่าหลายชนิดมีความอ่อนไหวต่อสภาพอากาศเย็น สวนสัตว์ขอนแก่นจึงได้เร่งดำเนินมาตรการป้องกันและดูแลสัตว์ทุกตัวอย่างเต็มที่ ทั้งการเสริมอุปกรณ์ให้ความอบอุ่นภายในส่วนจัดแสดง และการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม เพื่อให้สัตว์สามารถปรับตัวได้ดีตามหลักสวัสดิภาพสัตว์
สำหรับมาตรการคลายหนาวที่ดำเนินการในปีนี้ ได้แก่ ให้กระสอบป่านเป็นผ้าห่มคลายหนาวสำหรับลิงชิมแพนซี จัดฟางแห้งจำนวน 200 ก้อน สำหรับปูพื้นเพื่อให้ความอบอุ่นสัตว์ป่า
เช่น คาปิบาร่า นากเล็กเล็บสั้น ตัวกินมดยักษ์ แรดขาว และฝูงกวางใน “ส่วนจัดแสดงทุ่งแสนกวาง” ติดตั้งหลอดไฟให้ความอบอุ่น ภายในส่วนจัดแสดงสัตว์ตามจุดต่างๆ ติดตั้งสแลน กระสอบป่าน หญ้าคา และใบตาลกันลมหนาว เพื่อช่วยลดกระแสลมและรักษาอุณหภูมิภายในส่วนจัดแสดงสัตว์ต่าง ๆ เช่น กรงนกใหญ่ ส่วนจัดแสดงลิงกระรอก ส่วนจัดแสดงลิงมาโมเสท ส่วนจัดแสดงหมีหมา หมีควาย ส่วนจัดแสดงเต่าซูคาตา และเต่าอัลดาบร้า การดำเนินงานทั้งหมดอยู่ภายใต้หลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) โดยสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่จะตรวจเยี่ยมสัตว์เป็นประจำเพื่อติดตามพฤติกรรมและสุขภาพอย่างใกล้ชิด
นางทิพาวดี ยังกล่าวอีกว่า สวนสัตว์ขอนแก่นให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของสัตว์ป่าทุกชีวิต ทั้งเพื่อสวัสดิภาพของสัตว์และเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ และเห็นความสำคัญของสัตว์ป่าอย่างแท้จริง