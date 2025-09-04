สวนสัตว์ขอนแก่นประสบความสำเร็จครั้งแรกขยายพันธุ์ "นกฟลามิงโกใหญ่" ออกเป็นตัวแล้ว 1 เหลือฟักไข่อีก 5

ศูนย์ข่าวขอนแก่น - สวนสัตว์ขอนแก่น ประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรกเพาะขยายพันธุ์นกฟลามิงโกใหญ่ หลังจากแม่พันธุ์นกฟลามิงโกใหญ่ 6 ตัวทำรังวางไข่พร้อมกันเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา จำนวน 6 ฟอง ล่าสุด 28 ส.ค.ได้ฟักลูกนกฟลามิงโกใหญ่จำนวน 1 ตัว เผยสะท้อนความพร้อมการจัดการดูแลสัตว์ของสวนสัตว์ขอนแก่น
รายงานข่าวแจ้งว่า สวนสัตว์ขอนแก่น ประสบความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์นกฟลามิงโกใหญ่ (Greater Flamingo) หลังจากแม่พันธุ์นกฟลามิงโกใหญ่ จำนวน 6 ตัว ทำรังวางไข่พร้อมกัน 6 ฟอง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2568 และล่าสุดวันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีลูกนกฟลามิงโกใหญ่ตัวแรกฟักออกจากไข่อย่างสมบูรณ์ และยังเหลือไข่อีก 5 ฟองอยู่ระหว่างการฟักไข่ ซึ่งถือว่าเป็นการเพาะขยายพันธุ์ลูกนกฟลามิงโกใหญ่ตัวแรก โดยปัจจุบันสวนสัตว์ขอนแก่นมีนกฟลามิงโกใหญ่รวมทั้งสิ้น 21 ตัว
แบ่งเป็นเพศผู้ 10 ตัว และเพศเมีย 11 ตัว ซึ่งการขยายพันธุ์ครั้งนี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มจำนวนประชากรนกฟลามิงโกใหญ่ แต่ยังเป็นการแสดงถึงความพร้อมด้านการจัดการสัตว์ตามมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ มีการดูแลด้านอาหาร พื้นที่อยู่อาศัย และการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
นางทิพาวดี กิตติคุณ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น กล่าวว่า ถือเป็นครั้งแรกของสวนสัตว์ขอนแก่นที่สามารถเพาะขยายพันธุ์นกฟลามิงโกใหญ่ได้สำเร็จ เป็นผลจากการดูแลอย่างใกล้ชิดของทีมเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์ และนายสัตวแพทย์ ที่คอยเฝ้าติดตามพฤติกรรมและสุขภาพของนกฟลามิงโกใหญ่อย่างต่อเนื่อง การที่ลูกนกฟักออกจากไข่ได้สำเร็จสะท้อนถึงความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมและการจัดการที่อาศัยถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของสวนสัตว์ขอนแก่นในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการอนุรักษ์เพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า
ลักษณะลูกนกฟลามิงโกใหญ่แรกฟักมีขนอ่อนสีเทาอ่อน-ขาว จะงอยปากตรง ขาสีชมพูอมเทา นกฟลามิงโกใหญ่โตเต็มวัยมีน้ำหนักตัวเฉลี่ย 2-4 กิโลกรัม เพศผู้มีรูปร่างใหญ่กว่าเพศเมียอย่างเห็นได้ชัด ลักษณะเด่นคือคอและขายาว จะงอยปากสีชมพูปลายดำ ขนลำตัวและคอสีขาวเหลือบชมพู ขนคลุมปีกสีแดง และขนปีกบินสีดำ มีอายุขัยเฉลี่ยประมาณ 30 ปี อาหารหลัก ได้แก่ ลูกกุ้ง แพลงก์ตอน และสาหร่ายบางชนิด
พฤติกรรมการทำรังและวางไข่ของนกฟลามิงโกใหญ่ โดยจะสร้างรังจากดินทรายผสมดินเหนียว ก่อขึ้นเป็นแท่นรูปกรวยตัดสูงราว 30-50 เซนติเมตร กว้างประมาณ 30-40 เซนติเมตร และมีแอ่งเล็กๆ บนยอดสำหรับวางไข่ โดยพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการทำรังแบบอาณานิคม รังจำนวนมากมักกระจุกตัวใกล้กันเพื่อสร้างความปลอดภัยและกระตุ้นพฤติกรรมการสืบพันธุ์ร่วมกัน แต่ละฤดูผสมพันธุ์นกฟลามิงโกใหญ่มักวางไข่เพียง 1 ฟอง ใช้เวลาฟักประมาณ 28-32 วัน โดยพ่อและแม่ผลัดกันฟักไข่และเฝ้ารังอย่างใกล้ชิด
ถิ่นกระจายพันธุ์ของนกฟลามิงโกใหญ่ พบได้ในแถบแอฟริกาใต้ แองโกลา แทนซาเนีย มาดากัสการ์ อินเดีย และอินโดนีเซีย โดยในธรรมชาติจะเริ่มสืบพันธุ์เมื่อมีอายุราว 6 ปี มักผสมพันธุ์ในช่วงฤดูหนาว และเลือกพื้นที่ชายน้ำหรือแอ่งน้ำตื้นที่มีโคลนมากเพียงพอในการสร้างรัง
สวนสัตว์ขอนแก่นจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและชาวอีสานมาเยี่ยมชมความน่ารักของลูกนกฟลามิงโกใหญ่ตัวแรก พร้อมสัมผัสกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมและชีววิทยาของนกฟลามิงโกใหญ่ ซึ่งเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.