สวนสัตว์ขอนแก่นจัดกิจกรรมวันแม่ “พวงมาลัยอาหารสัตว์คาปิบาร่า” พร้อมเปิดให้เด็ก–ผู้สูงอายุเข้าชมฟรี

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-สวนสัตว์ขอนแก่น จัดกิจกรรมรับวันแม่แห่งชาติ นำพวงมาลัยอาหารสัตว์ ให้แม่พันธุ์คาปิบาร่า ให้ประชาชนได้เรียนรู้การดูแลสัตว์อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล พร้อมเปิดให้เด็กและผู้สูงอายุ เข้าสวนสัตว์และสวนน้ำฟรี 12 สิงหาคมนี้
วันนี้ ( 9 ส.ค.) ที่สวนสัตว์ขอนแก่น อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมพิเศษต้อนรับวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2568 ภายใต้แนวคิดส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ (Animal Enrichment) ตามมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ ด้วยการมอบ “พวงมาลัยอาหารสัตว์” ให้แก่แม่พันธุ์คาปิบาร่า เพื่อแสดงความขอบคุณต่อบทบาทสำคัญในการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า และสร้างการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือนเกี่ยวกับการดูแลสัตว์อย่างถูกต้อง
พวงมาลัยอาหารสัตว์ในกิจกรรมนี้ประกอบด้วยอาหารธรรมชาติที่คาปิบาร่าชื่นชอบ เช่น แครอท กล้วย ข้าวโพด และหญ้าเนเปียร์ จัดเรียงอย่างสวยงามเพื่อกระตุ้นพฤติกรรมการดมกลิ่นและการแทะ ช่วยลดความเครียดและความเบื่อหน่ายของสัตว์ สอดคล้องกับหลักสวัสดิภาพสัตว์ 5 ประการ โดยเฉพาะการส่งเสริมพฤติกรรมตามธรรมชาติ
นางทิพาวดี กิตติคุณ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น กล่าวว่า กิจกรรมนี้ไม่เพียงสร้างความสุขให้กับสัตว์ แต่ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้การดูแลสัตว์อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล ซึ่งสวนสัตว์ขอนแก่นให้ความสำคัญมาโดยตลอด นอกจากกิจกรรมเชิงสวัสดิภาพสัตว์แล้ว สวนสัตว์ขอนแก่นยังเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมนี้
จัดโปรโมชั่นพิเศษ เด็กสูงไม่เกิน 135 เซนติเมตร และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เข้าสวนสัตว์และสวนน้ำฟรี พร้อมกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมแม่ลูกผูกพัน ถ่ายภาพเช็กอินคู่รับของที่ระลึกพรีเมียมสำหรับ 12 คู่แรก กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อการกุศล กิจกรรม Like & Share เพจสวนสัตว์ขอนแก่นรับของที่ระลึก และการถ่ายภาพกับมาสคอตสัตว์ป่าสุดน่ารัก
สำหรับแม่พันธุ์คาปิบาร่าสวนสัตว์ขอนแก่นมีผลงานโดดเด่นด้านการเพาะพันธุ์ โดยปัจจุบันมีคาปิบาร่ารวม 48 ตัว ในจำนวนนี้เป็นแม่พันธุ์ 8 ตัว อายุเฉลี่ยราว 9 ปี สามารถเพาะพันธุ์ลูกได้มากถึง 18 ตัวในปี 2568 เพียงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ก็เพาะลูกคาปิบาร่าได้ถึง 5 ตัว ถือเป็นความสำเร็จจากการดูแลสัตว์ตามหลักมาตรฐานสากล สวนสัตว์ขอนแก่นเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.30–16.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: สวนสัตว์ขอนแก่น – Khonkaen Zoo หรือโทร. 086-459-4192