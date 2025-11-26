(คลิป)จับอีกสาวขอนแก่นเป็นนายหน้าหาบัญชีม้าส่งขายแก๊งสแกมเมอร์ที่ปอยเปต

ศูนย์ข่าวขอนแก่น - ตำรวจ สภ.เมืองขอนแก่นร่วมฝ่ายปกครองเข้าตรวจค้นจับกุมหญิงวัย 34 ปี เป็นนายหน้าจัดหาคนเปิดบัญชีม้าส่งแก๊งสแกมเมอร์ชาวจีนในปอยเปต มากกว่า 47 บัญชี ได้ค่าตอบแทนบัญชีละ 15,000 บาท
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (26 พ.ย.) เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.เมืองขอนแก่น ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองขอนแก่น นำกำลังเข้าจับกุม น.ส.เกษราพร หรือนก แจ้งพรมมา อายุ 34 ปี ภายในบ้านพักเลขที่ 136/2 หมู่ 16 ตำบลเมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น ในข้อหา “เป็นธุระจัดหา โฆษณา หรือไขข่าวโดยประการใดๆ เพื่อให้มีการซื้อ ขาย ให้เช่า หรือยืมบัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นใด”
หลังถูกจับ น.ส.เกษราพร ผู้ต้องหายอมรับว่าเคยเดินทางไปทำงานกับบอสชาวจีนซึ่งทำงานในกลุ่มสแกมเมอร์ โดยทำหน้าที่เปิดบัญชีและสแกนใบหน้าเพื่อใช้ทำธุรกรรมทางการเงิน ขณะทำงานที่ปอยเปตเป็นเวลาเกือบ 2 ปี ก่อนเดินทางกลับมาอยู่บ้านที่จังหวัดขอนแก่น
จากการสืบสวนยังพบว่าตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2568 จนถึงปัจจุบัน น.ส.เกษราพร ผู้ต้องหาได้จัดส่งบัญชีม้าให้บอสชาวจีนแล้วประมาณ 47 บัญชี โดยได้รับค่าตอบแทนบัญชีละ 15,000 บาท โดยผู้ต้องหาแบ่งเงินให้เจ้าของบัญชีม้า จำนวน 6,000 บาทต่อบัญชี และผู้ต้องหาจะได้รับส่วนต่างที่เหลือ
หลังจับกุมเจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหา พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองขอนแก่น เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมขยายผลติดตามผู้ร่วมกระทำความผิดและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไป