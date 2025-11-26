จับแล้ว!โจ๋ 19 ฆ่าเผาอำพรางเพื่อน 18 คาบ้านร้างกลางทุ่งกำแพงเพชร อ้างคู่หาจะพาไปส่งยาจนทะเลาะกัน

กำแพงเพชร - จับได้แล้วหนุ่ม 19 มือฆ่าเผาเพื่อนวัย 18..อ้างผู้ตายจะขับรถพาไปส่งยาเสพติด จนทะเลาะกันผู้ตายสู้ไม่ได้คว้าคัตเตอ์จะแทงเลยแย่งพลาดไปโดนลำคอเสียชีวิต ก่อนตัดสินใจแบกร่างยัดบ้านน็อกดาวน์-ซื้อน้ำมันราดแล้วเผาอำพราง
กรณีพบศพผู้เสียชีวิตถูกเผาอยู่ในบ้านน็อกดาวน์ยกพื้นทำจากไม้ฝาเฌอร่า อยู่ริมคลองในทุ่งนาท้ายหมู่บ้านพื้นที่ ม.1 (บ้านลานดอกไม้) ต.ลานดอกไม้ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชรจึงได้เข้าตรวจสอบเหตุดังกล่าวในทันที
ล่าสุด พ.ต.อ.อเนก จันทร์สอน รอง ผบก.ภ.กำแพงเพชร ร.ต.อ.ไพรัช ศรีใจวงศ์ รองสารวัตรสืบสวน พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.เมืองกำแพงเพชร ได้เข้าควบคุมตัวนายแบงค์(นามสมมุติ)อายุ 19 ปี ช่วงเช้าของวันนี้(26 พ.ย.68) ที่บ้านพักตำบลหนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร ตามหมายจับ หลังสืบทราบมาว่าเป็นผู้ขับรถจักรยานยนต์มารับนายน็อต (นามสมมุติ)อายุ 18 ปี ผู้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา
จากการสอบสวนนายแบงค์ในเบื้องต้นยังให้การภารเสธว่าตนรู้จักและเป็นเพื่อนกับผู้ตายจริงแต่ไม่ได้เป็นคนลงมือฆ่าแต่อย่างใด ไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับการเสียชีวิตเลย จนกระทั่งเจ้าหน้าที่นำหลักฐานต่างๆมายืนยัน พร้อมกับให้สาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หากให้การเท็จหรือโกหกจะต้องรับผลกรรมที่ตามมานายแบงค์จึงยอมรับสารภาพทั้งหมดทันที
นายแบงค์อ้างว่า วันเกิดเหตุได้ขับรถจักรยานยนต์ของตัวเองไปรับนายน็อต(ผู้เสียชีวิต)ที่บ้านของนายน็อตเพื่อจะไปที่บ้านของตนตามปกติที่เคยมารับ ระหว่างทางนายน็อตได้เปลี่ยนมาขับรถแทน โดยอ้างว่าตนขับรถเซ ตนจึงเปลี่ยนให้นายน็อตขับ
แต่นายน็อตกลับขับรถเลี้ยวเข้าไปในที่เกิดเหตุ ตนจึงถามว่าเข้ามาทำอะไร นายน็อตจึงตอบว่าเข้ามาส่งยาเสพติด ตนจึงโมโหเพราะไม่ชอบและไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทำให้มีปากเสียงกัน นายน็อตจึงทิ้งรถให้ล้มลงจนรถทับตน จึงกระโดดออกจากรถและเกิดชกต่อยกันแต่นายน็อตซึ่งตัวเล็กกว่า สู้แรงตนไม่ไหวได้หยิบคัตเตอร์ออกมาจะแทงตน ตนจึงแย่งคัตเตอร์จากมือนายน็อตและเหวี่ยงคัตเตอร์พลาดไปโดนคอนายน็อต
ตนพยายามจะเข้าไปช่วยและพาส่งโรงพยาบาล แต่นายน็อตผลักตนออกและเอามือกดแผลที่คอไว้ก่อนจะสิ้นใจต่อหน้า จึงนำร่างนายน็อตยกขึ้นและดันเข้าหน้าต่างบ้านน็อกดาวน์หลังดังกล่าว จากนั้นจึงหลบหนีไป
หลังจากนั้นตนได้ขับรถจักรยานยนต์ออกไปซื้อน้ำมันใส่แกลอน 50 บาทแล้วกลับมายังที่เกิดเหตุ ก่อนจะใช้น้ำมันราดบนร่างนายน็อตตั้งแต่หัวจรดเท้าและทำการจุดไฟเผา ภายในกระท่อม แล้วนำหลักฐานคัตเตอร์และถังแกลอนหลบหนีออกมาเมื่อถึงบ้านได้นำเสื้อผ้าที่ใส่ก่อเหตุไปทิ้งหลังบ้าน แล้วเผาทำลายหลักฐาน