ตร.รวบแล้ว2ผู้ต้องหาสังหารโหดหนุ่มนักธุรกิจเผาอำพรางพร้อมรถเก๋งกลางดอย อ้างแค้นคนตายเบี้ยวหนี้5แสน

เชียงใหม่ – ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 สอบปากคำด้วยตัวเอง หลังรวบแล้ว 2 ผู้ต้องหาร่วมกันฆ่าหนุ่มนักธุรกิจเชียงใหม่ แล้วนำศพซุกรถเก๋งไปเผาอำพรางกลางดอย อ้างแค้นผู้ตายยืมเงินไป 500,000 บาท แล้วไม่ยอมคืน จึงว่าจ้างหนุ่มพนักงานส่งไปรษณีย์ร่วมสังหารโหด แต่เวรกรรมตามทันระหว่างจัดฉากถูกรถไหลทับขาหักและไฟคลอกจนเจ็บหนักต้องส่งโรงพยาบาล ทำจนมุม
วันนี้(30 ส.ค.68) ที่สถานีตำรวจภูธรแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พลตำรวจโท กฤตธาพล ยี่สาคร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เดินทางมาสอบปากคำนายดำรงฤทธิ์ ใจดี หรือ ต้น อายุ 33ปี พนักงานส่งไปรษณีย์ ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมตัวได้บ้านในอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อช่วงเย็นวานนี้ (29 ส.ค.68) โดยคดีนี้สืบเนื่องจากเมื่อเวลา 02.00 น.วันที่ 29 ส.ค.68 พ.ต.อ.ศุภชัย จันทรา ผกก.สภ.ดอยสะเก็ด ได้รับแจ้งพบศพถูกฆ่าแล้วเผาอำพรางคดีภายในรถยนต์เก๋งยี่ห้อซูซูกิสีขาวหมายเลขทะเบียน จย3710 เชียงใหม่ ที่จอดตกไหล่ทางลงดอยสูงกว่า 10 เมตร หมู่ 5 ต.เทพสเด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ระดมดับเพลิงที่ลุกไหม้จนวอดทั้งรถ ก่อนเจ้าหน้าที่จะพบศพผู้เสียชีวิตชื่อ นายคุณาสิน อินต๊ะยศ อายุ 32 ปี ชาวบ้านลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นักธุรกิจหนุ่มเจ้าของกิจการหลายอย่างในเชียงใหม่ ถูกเผาตายที่เบาะหลังของรถจนเหลือแต่โครงกระดูก
โดยจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ได้รับแจ้งเหตุ บุคคลถูกทำร้ายร่างกาย ภายในบ้านเลขที่ 347 ม.13 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ จึงได้ออกตรวจสอบ พบรอยคราบเลือด แปดเปื้อนตก ตามพื้นบาน และห้องน้ำ และพบค้อน เปื้อนเลือด ตกอยู่ ในบ้านของ นายวชิรวิทย์ บุญทวี อายุ 28 ปี แต่ไม่พบใครอยู่ในบ้าน ตำรวจจึงได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2569 เวลา 14.47 น. นายวชิรวิทย์ หรือ เสือ ได้เรียกนายคุณาสิน หรือ กอล์ฟ ผู้ตายให้มาที่บ้าน โดยอ้างว่ามีรถใหม่คันสีฟ้ามาให้ดูและจะให้ยืมเงินอีก 1 แสนบาท
เมื่อผู้ตายมาถึงนายวชิรวิทย์ หรือเสือ ซึ่งไม่สวมเสื้อนั้นได้ทำทีพูดจาเรื่องรถและนกที่ผู้ตายสนใจ ก่อนจะหลอกล่อให้นายกอล์ฟผู้ตายเข้าไปในบ้าน โดยมีนายดำรงฤทธิ์ หรือ ต้นอยู่ภายในบ้านแล้ว เมื่อผู้ตายเข้าไปในบ้านพัก ทั้งสองคนจึงได้ช่วยกันรุมทำร้ายผู้ตายโดยใช้ค้อนและสากทุบผู้ตาย ซึ่งจากคลิปวงจรปิดจะยินเสียงร้องโหยหวนตลอดเวลา จากนั้นทั้งสองก็ได้ช่วยกันทำลายหลักฐานโดยนำโซฟาภายในบ้านที่เปื้อนเลือดมาล้างบริเวณหน้าบ้าน หลังจากนั้น ในช่วงกลางคืนทั้งสองคนได้นำศพผู้ตาย ใส่รถยนต์จะยี่ห้อ Suzuki สีขาวทะเบียน จย- 3710 เชียงใหม่ของผู้ตาย โดยนายวชิรวิทย์ หรือเสือเป็นคนขับ ออกจากบ้านที่เกิดเหตุ
ทั้งนี้เพื่อนำไปเผาทิ้งอำพรางที่ ถนนเปลี่ยวกลางดอยในพื้นที่ หมู่ 5 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้น้ำมันราด รถเก๋งของผู้ตาย เพื่ออำพรางศพ และตั้งใจจะให้รถไถลลงเนินเขาเพื่อให้เข้าใจว่าเป็นอุบัติเหตุ แต่ระหว่างนั้น ขณะที่กำลังราดน้ำมัน และเริ่มจุดไฟรถของผู้ตายเกิดไหลลงเนินทำให้นายวชิรวิทย์ หรือเสือ ขาเข้าไปติดกับรถที่ไหลลงเนินและเฉี่ยวกับรถของตนเอง และตัวของนายเสือถูกน้ำมัน และไฟคลอกส่วนขาเข้าไปติดใต้รถ และถูกรถทับขาหักด้วย นายเสือได้รับบาดเจ็บสาหัส ทำให้นายดำรงฤทธิ์ จึงได้ตัวนายเสือ ส่งโรงพยาบาลดอยสะเก็ด ก่อนจะหลบหนีไปกระทั่งมาถูกตำรวจจับกุมตัวได้วานนี้
พลตำรวจโท กฤตพล ยี่สาคร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เปิดเผยว่า จากสอบสวน ผู้ต้องหาคือนายวชิรวิทย์ หรือนายเสือ ซึ่งขณะนี้รักษาตัวที่โรงพยาบาลดอยสะเก็ดให้การว่า ตัวเองได้จ้างวานนายดำรงฤทธิ์ หรือนายต้น ตกลงค่าจ้างกันที่ 50,000 บาท เพื่อให้ช่วยกันฆ่านายกอล์ฟ เนื่องจากว่านายกอล์ฟ ได้ยืมเงินของตนเอง 500,000 บาท ไปแล้วไม่ยอมใช้คืน จึงทำให้โมโห และได้จ้างดำรงฤทธิ์ ให้มาช่วยกันก่อเหตุครั้งนี้ เบื้องต้นตำรวจตั้งข้อหา ร่วมกันฆ่าผู้อื่น โดยเจตนา โดยตรองไว้ก่อน ซ่อนเร้น เคลื่อนย้าย หรือทำลายศพ เพื่อปิดบังการตาย หรือเหตุแห่งการตาย และวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่น อย่างไรก็ตาม ตำรวจยังไม่ปักเชื่อคำให้การของนายวชิรวิทย์ หรือ เสือ ว่าเงินเป็นของนายเสือทั้งหมดหรือไม่ และจะขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการคนอื่นร่วมหรือไม่ หรือมีนายทุนอยู่เบื้องหลังเพิ่มเติมต่อไป