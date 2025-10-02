xs
ลามีน ยามาล เทต เมคเร และ เบบี้มอนสเตอร์ เปิดตัว FW25 ADIDAS Z.N.E.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



อาดิดาส สปอร์ตแวร์ เปิดตัวแคมเปญ A Team Way of Life พร้อมคอลเลกชัน FW25 ADIDAS Z.N.E. นำทีมโดยสามไอคอนแห่งยุค ลามีน ยามาล (Lamine Yamal) เทต เมคเร (Tate McRae) และ เบบี้มอนสเตอร์ (BABYMONSTER) ที่มาพร้อมลุคสบาย ๆ ในสไตล์ที่เข้าถึงได้ทุกวัน


แคมเปญใหม่นี้เป็นการเฉลิมฉลองให้กับพลังของทีมเวิร์ก และความรู้สึกที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโลกของกีฬา โดยทุกคนมาในลุคของ FW25 ADIDAS Z.N.E. ที่ช่วยสร้างไลฟ์สไตล์แบบทีมให้เข้ากับช่วงเวลาพักผ่อน พร้อมเผยชีวิตจริงของครอบครัวอาดิดาสที่ยังคงเชื่อมต่อกัน แม้ไม่ได้อยู่บนเวทีระดับโลกก็ตาม

คอลเลกชัน ADIDAS Z.N.E. นำเสนอฮีโร่ลุคสองชุดในโทนสีพลัมม่วง และดำ ถูกสวมใส่โดยเหล่านักกีฬา และเพื่อนร่วมทีมในช่วงเหตุการณ์สำคัญในวงการกีฬา เพื่อเผยโฉมไลฟ์สไตล์ใหม่ล่าสุดที่แสดงถึงความหลากหลาย และคล่องตัว เหมาะกับการแต่งตัวในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง


ชุดวอร์มแทร็กสูทนี้ มาในคัลเลอร์บล็อกตั้งแต่หัวจรดเท้าด้วยโครงสร้างวัสดุแบบ 3D ที่โดดเด่นด้วยดีไซน์รูปทรงสปอร์ต ผสมผสานผ้าไพร์มนิตควบคู่ไปกับเส้นด้ายฝ้ายเพื่อเพิ่มความสบายที่สูงสุด ส่วนด้านในบุด้วยชั้นตาข่าย ที่ช่วยเสริมความรู้สึกที่ทันสมัย และประสิทธิภาพในการสวมใส ปิดท้ายการตกแต่งด้วยดีเทลแบบด้านที่เรียบหรูพร้อมโลโก้สามแถบ

Tate McRae ได้กล่าวถึงคอลเลกชันใหม่ของ ADIDAS Z.N.E. ว่า “ฉันใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเดินทางกับทีม ความสบายจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกคน เสื้อผ้าสไตล์แทร็คที่ใส่ได้ตั้งแต่ขึ้นรถทัวร์ ไปซ้อม หรือแม้แต่ตอนออกไปขับโกคาร์ทกับทีม คือสิ่งที่ฉันต้องการ ฉันชอบลุคสปอร์ตแบบสุด ๆ ซึ่ง ADIDAS Z.N.E. ตอบโจทย์ได้ดีมาก ด้วยดีไซน์ที่เรียบง่ายช่วยให้ฉันแต่งตัวได้ตามต้องการ และเหมาะกับช่วงเวลาพักผ่อนอย่างเต็มที่”


Lamine Yamal กล่าวถึงคอลเลกชันใหม่ของ ADIDAS Z.N.E. และสไตล์การสวมใส่ของเขา ว่า “ไม่ว่าจะอยู่ในสนามกับเพื่อนร่วมทีม หรือนอกสนามกับเพื่อน ๆ รวมถึงเรื่องเสื้อผ้าที่เลือกใส่ ความสบายก็เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับฉัน ชุดเทรค ADIDAS Z.N.E. คือสไตล์ที่ทำให้ฉันรู้สึกดีและเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นตัวเอง”

รับฟรี! บริการสกรีนโลโก้ ADIDAS RUNNERS BANGKOK เมื่อซื้อสินค้าคอลเลกชัน Z.N.E. ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน – 31 ตุลาคม 2568 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด ที่ร้านอาดิดาส แบรนด์เซ็นเตอร์ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ และสยามพารากอน


พบกับ คอลเลกชัน FW25 ADIDAS Z.N.E ในวันที่ 29 กันยายน 2568 ในราคา 4,000 บาทสำหรับรุ่น LIGHTBLAZE ราคา 800 – 3,000 บาทสำหรับเครื่องแต่งกาย ราคา 600 – 2,400 บาทสำหรับแอกเซสซอรี่ ที่ร้านอาดิดาส แบรนด์เซ็นเตอร์ อาดิดาส สปอร์ต เพอร์ฟอร์แมนซ์ ซุปเปอร์สปอร์ต ร้านค้าอื่น ๆที่ร่วมรายการ รวมถึงช่องทางออนไลน์ที่ www.adidas.co.th, แอปพลิเคชัน adidas และ Line @adidasThailand



