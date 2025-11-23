xs
หน.อช.แก่งกระจานลุยตรวจเข้ม! พบซากกระทิง–ของกลาง 29 รายการ คาดฝีมือนายทุนต่างถิ่น เตรียมขยายผลเอาผิด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพชรบุรี - เจ้าหน้าที่อุทยานฯ แก่งกระจานสนธิกำลังฝ่ายปกครองและหน่วยฝึกรบพิเศษติดตามกระบวนการล่ากระทิง พบซากสัตว์ป่าหลายชนิดและอาวุธ แฉมีนายทุนจากต่างถิ่นหนุนหลัง เตรียมรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีถึงที่สุด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (23 พ.ย. ) เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน นำโดยนายมงคล ไชยภักดี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน พร้อมเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ร่วมกับฝ่ายปกครอง นำโดยนายคณิน ทองก้อน ปลัดอำเภอแก่งกระจาน และเจ้าหน้าที่กองร้อยฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน ภายใต้การนำของ ร.อ.ทวีลาด รัชณณ ลงพื้นที่ติดตามกระบวนการลักลอบล่ากระทิงในเขตอุทยานฯ ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับที่เคยเข้าล่ากระทิงบริเวณบ้านแม่คะเมย หมู่ 5 ตำบลแก่งกระจาน ก่อนหน้านี้

จากการตรวจสอบพบว่ามีกลุ่มนายทุนต่างถิ่นเข้ามาสนับสนุนการล่ากระทิง โดยใช้อาวุธปืนขนาด .44 แม็กนั่ม ซึ่งจัดเป็นอาวุธไรเฟิลร้ายแรงสำหรับใช้ล่าสัตว์ป่า เจ้าหน้าที่ตรวจยึดของกลางรวม 29 รายการ ประกอบด้วยปลอกกระสุน .44 แม็กนั่ม ปลอกกระสุนลูกซองเบอร์ 12 ขากระทิง 5 ขา โครงกระทิง 1 ซี่ หัวกระทิง 1 หัว เนื้อกระทิงแห้ง น้ำหนักราว 1.5 กก. เนื้อกระทิงดิบครึ่งกิโลกรัม รวมถึงซากกระดูกกระทิง กวาง และซากเสือขนาดเล็ก

นอกจากนี้ยังพบอุปกรณ์อีกจำนวนมาก เช่น แกงเนื้อกระทิง 1 ถุง มีดเหน็บ 2 เล่ม มีดง้าว 1 เล่ม ขวาน 2 เล่ม เลเซอร์ติดปืน เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์พร้อมอุปกรณ์ น้ำมันเครื่อง น้ำมัน 2T หัวไฟฉายคาดหัว เปล กระเป๋าเป้ หมวกไอ้โม่ง ขวดน้ำ กระป๋องกาแฟ และซองบุหรี่ รวมทั้งอุปกรณ์คล้องต่อไก่ 2 ชุด

ระหว่างตรวจพื้นที่ เจ้าหน้าที่พบชายต้องสงสัย 2 คนวิ่งหลบหนีเข้าป่า ตรวจสอบภาพถ่ายพบว่าหนึ่งในนั้นคือนายต๊ะ (ดังแสง) ชาวบ้านพุพลู ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ส่วนหญิงอีกคนยังไม่ทราบชื่อ แต่ทำกินอยู่ในแปลงมาตรา 64 ของนายห้วย อยู่สูง

เจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้และกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่า จึงจัดทำบันทึกส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเตรียมขยายผลหาตัวนายทุนต่างถิ่นที่อยู่เบื้องหลังการล่าสัตว์ป่าในครั้งนี้ต่อไป










