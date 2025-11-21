xs
รพ.ศรีนครินทร์ มข.ยกระดับดูแลผู้ป่วยเบาหวาน สู่ “ศูนย์ความเป็นเลิศโรคเบาหวาน” แบบ One Stop Service

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยกระดับบริการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน สู่ “ศูนย์ความเป็นเลิศโรคเบาหวาน” (KKU Center of Excellence of Diabetes) รูปแบบ One Stop Service พร้อมบูรณาการทีมสหสาขาวิชาชีพอย่างเต็มรูปแบบ

ผศ.นพ.สุรณัฐ เจริญศรี อายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินหน้าพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลรักษาโรคเบาหวานอย่างเป็นระบบและครบวงจร ด้วยการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศโรคเบาหวาน (KKU Center of Excellence of Diabetes) เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ตอบสนองต่อความต้องการบริการที่มีคุณภาพ และยกระดับผลลัพธ์ทางสุขภาพของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคใกล้เคียง


ผศ.นพ.สุรณัฐ เจริญศรี อายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่าศูนย์ความเป็นเลิศโรคเบาหวาน ให้ความสำคัญกับการดูแลตามแนวคิด “ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง” (patient-centered care) โดยผสานความเชี่ยวชาญจากทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์เฉพาะทางด้านต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ (APN) ด้านการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน เภสัชกร นักกำหนดอาหาร นักกายภาพบำบัด และทีมส่งเสริมสุขภาพ เพื่อร่วมกันวางแผนการรักษาและการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อน และเพิ่มคุณภาพชีวิตในระยะยาว


“ภายใต้รูปแบบบริการ One Stop Service ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีความซับซ้อนที่ได้รับการปรึกษาจากแผนกต่างๆ สามารถเข้ารับการประเมินอาการ ตรวจวินิจฉัย ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ ปรับการใช้ยา คัดกรองภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น เบาหวานจอประสาทตา หรือแผลเบาหวานที่เท้า และรับคำแนะนำด้านการดูแลตนเองในจุดเดียว ช่วยลดเวลา ลดขั้นตอน และเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน” ผศ.นพ.สุรณัฐ กล่าว


นอกจากนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศโรคเบาหวานยังมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมด้านเบาหวานควบคู่กับการส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากรและประชาชน เช่นการจัดอบรมพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน และการให้ความรู้แก่ประชาชนในกิจกรรมงานวันเบาหวานโลกประจำปี เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้อย่างยั่งยืน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่อง เบื้องต้นเปิดนำร่องให้บริการที่ห้องตรวจอายุรกรรม เบอร์ 8 ทุกวันศุกร์ เวลา 08.30-12.00 น.

ผศ.นพ.สุรณัฐ เจริญศรี อายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
