BLC ส่งยาใหม่ ‘GLUCOVIA’ ชิงส่วนแบ่งตลาดยารักษาเบาหวาน

บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค“ เดินหน้าสร้างการเติบโตให้กับพอร์ตยารักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ครั้งสำคัญ ผ่านการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่ “GLUCOVIA” บุกตลาดยารักษาโรคเบาหวานมูลค่ากว่า 3.2 พันล้านบาท ชูจุดเด่นคุณภาพมาตรฐานสากลเทียบเท่ายาต้นแบบ พร้อมนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่เข้าใจผู้ใช้งาน ตั้งเป้าเป็นทางเลือกหลักให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย
ภก.สุวิทย์ งามภูพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) หรือ BLC เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs ในประเทศไทย ถือเป็นความท้าทายด้านสาธารณสุขที่สำคัญอย่างยิ่ง ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ชี้ให้เห็นว่าคนไทยเสียชีวิตจากโรคกลุ่มนี้สูงถึง 76.6% ประกอบกับประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super Aged Society) ภายในปี 2576 ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ความต้องการยารักษาโรค NCDs
โดยเฉพาะเบาหวานเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด คาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดยาเบาหวานเพียง 6 เดือนแรกของปี 2568 จะสูงถึงกว่า 3,273 ล้านบาท และจะขยายตัวต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ 6-7% ในฐานะบริษัทผู้ผลิตยาของคนไทย BLC จึงมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการรับมือกับความท้าทายนี้อย่างจริงจัง ผ่านความมุ่งมั่นในการวิจัย พัฒนา และผลิตยาคุณภาพสูงเทียบเท่ายาต้นแบบ เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงยาคุณภาพดี มีมาตรฐานระดับสากล ในราคาที่ยุติธรรม พร้อมทั้งช่วยสนับสนุนภาครัฐฯ ในการลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ สร้างความมั่นคงทางด้านสุขภาพให้คนไทยอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ BLC ตั้งเป้าผลักดัน GLUCOVIA เข้าสู่ตลาดโรงพยาบาลเป็นหลัก โดยจะเริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม 2568 โดยจุดเด่นสำคัญคือการเป็นยาสามัญใหม่ที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่ามีค่าชีวสมมูล (Bioequivalence) เทียบเท่ากับยาต้นแบบ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงประสิทธิภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ทัดเทียมกัน นอกจากนี้ BLC ยังได้นำเสนอนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบ Unit Dose ที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาและอำนวยความสะดวกให้ทุกฝ่าย โดยไม่เพียงแต่จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถพกพาและรับประทานยาได้อย่างสะดวกและแม่นยำ แต่ยังเป็นหัวใจสำคัญในการ ลดภาระและลดความเสี่ยงในการจำแนกยา (Identify) ของบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งแพทย์และเภสัชกร ไม่ว่าจะในโรงพยาบาล คลินิก หรือร้านขายยา ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2 โดยใช้เป็นยาเดี่ยว หรือใช้ร่วมกับยารักษาเบาหวานตัวอื่น
โดยบริษัทฯ จะใช้กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการให้ความรู้ทางวิชาการแก่บุคลากรทางการแพทย์ ผ่านการจัดสัมมนา (Symposium) และการนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Product Presentation) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและประสิทธิภาพของยา ควบคู่ไปกับการผลักดันยาเข้าสู่ “บัญชียานวัตกรรม” เพื่อสร้างความได้เปรียบในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BLC กล่าวเพิ่มเติม เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดูแลสุขภาพคนไทยอย่างรอบด้าน พร้อมสร้างเสริมสุขภาพคนไทยในเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง BLC ได้ผนึกกำลังร่วมกับโรงพยาบาลและสถานพยาบาลพันธมิตรทั่วประเทศ เชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้ารับคำปรึกษาปัญหาสุขภาพและบริการตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ภายใต้แคมเปญ “เฮลธ์ตี้ทั้งตัว หัวใจแฮปปี้ ไดอะบี...ชวนสุขภาพดี ห่างไกลเบาหวาน” อย่างเต็มรูปแบบตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายน ซึ่งอยู่ในช่วง “วันเบาหวานโลก” (World Diabetes Day) โดยแคมเปญดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อตอกย้ำพันธกิจสำคัญที่สะท้อนให้เห็นว่า BLC ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการจำหน่ายยา แต่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาสาธารณสุขตั้งแต่ต้นทาง เพื่อร่วมสร้างสังคมไทยให้มีสุขภาพดีและห่างไกลจากโรคเบาหวานอย่างยั่งยืน
“BLC ไม่ได้มุ่งมั่นแค่การผลิตยาเพื่อรักษา แต่ต้องการเป็นพันธมิตรด้านสุขภาพ ที่ช่วยดูแลสุขภาพเชิงป้องกันตั้งแต่ต้นทาง การเปิดตัวยารักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังครั้งนี้ จึงเดินหน้าควบคู่ไปกับการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก โดยเราได้ผนึกกำลังกับโรงพยาบาลพันธมิตรทั่วประเทศ จัดแคมเปญให้ความรู้และตรวจคัดกรองเบาหวานในช่วงวันเบาหวานโลก เพราะพันธกิจที่แท้จริงของเราคือการร่วมสร้างสังคมไทยให้มีสุขภาพดีและห่างไกลจากโรคภัยได้อย่างยั่งยืน” ภก.สุวิทย์ กล่าว