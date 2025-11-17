ซาโนฟี่ ประเทศไทย คว้ารางวัล AmCham CSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ตอกย้ำพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน

ซาโนฟี่ ประเทศไทย ได้รับรางวัล “Corporate Social Impact Award 2025 – ระดับ Gold” จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AmCham Thailand) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน รางวัลนี้สะท้อนถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของซาโนฟี่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมไทยและส่งเสริมความยั่งยืน โดยคุณชาร์ลส์ โทลิเอต์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย กลุ่มธุรกิจยา ซาโนฟี่ ประเทศไทย และคุณวันสิริ ชื่นจิตกุลถาวร ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจวัคซีน ซาโนฟี่ ประเทศไทย เข้ารับรางวัล ณ โรงแรมนิกโก เมื่อเร็วๆ นี้
ในฐานะบริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนด้วยการวิจัยและพัฒนา และเทคโนโลยี AI ซาโนฟี่ใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันในการพัฒนายาและวัคซีนที่ช่วยปกป้องชีวิตผู้คนหลายล้านทั่วโลก พร้อมด้วยสายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่เตรียมพร้อมเพื่อช่วยเหลือผู้คนอีกมากมายในอนาคต
คุณเอริค ม็องสิยง ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจยา ดูแลภาพรวมการดำเนินการของซาโนฟี่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย (SEA&I) กล่าวว่า “เราภูมิใจที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ ซึ่งมีส่วนช่วยเสริมความสำเร็จในระดับโลก ล่าสุดซาโนฟี่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่ยั่งยืนที่สุดอันดับ 10 ของโลก และอันดับ 1 ในอุตสาหกรรมเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ จากรายชื่อ 500 บริษัทที่ยั่งยืนที่สุดในโลกของนิตยสาร TIME ประจำปี 2025 สำหรับภูมิภาค SEA&I ซึ่งมีประชากรมากกว่า 2 พันล้านคน เรามุ่งมั่นในการรับมือกับผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพและระบบสาธารณสุข ความมุ่งมั่นของเราครอบคลุมทั้งการพัฒนายานวัตกรรม การเข้าถึงบริการสุขภาพ และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม”
คุณชาร์ลส์ โทลิเอต์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย กลุ่มธุรกิจยา ซาโนฟี่ ประเทศไทย ผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการเพื่อสังคมในประเทศไทย กล่าวว่า “ซาโนฟี่ ประเทศไทย ไม่เพียงแต่มอบการเข้าถึงการรักษานวัตกรรมอย่างเท่าเทียมแก่ผู้ป่วย แต่ยังได้ขยายโครงการหลักสองโครงการในปีพ.ศ. 2568 ได้แก่:
● โครงการคืนชีวิตใหม่ให้ปากกาอินซูลิน (Sanofi Planet Care Upcycling) ได้ขยายขอบเขตการดำเนินการในการตั้งกล่องรับปากกาอินซูลินใช้แล้ว เพิ่มเติมจาก 6 โรงพยาบาลเป็น 8 โรงพยาบาล โดยในปีนี้ มีการรวบรวมปากกาฉีดอินซูลินที่ใช้แล้ว ไปหลอมเป็นเม็ดพลาสติก เพื่อขึ้นรูปใหม่และพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลายเป็นกล่องพลาสติกสำหรับจัดเก็บของ ซึ่งจะนำไปบริจาคในโรงเรียนและโรงพยาบาลทั่วประเทศ โครงการเศรษฐกิจหมุนเวียนนี้ช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งมอบทรัพยากรที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
● โครงการ โรงเรียนสุขสันต์ รู้ทันเบาหวาน (Kids & Diabetes in Schools) โครงการที่เน้นสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานในเยาวชน พร้อมส่งเสริมการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นผ่านโภชนาการ การออกกำลังกาย และการพักผ่อนที่เพียงพอ ได้ขยายขอบเขตการดำเนินการไปยังจังหวัดระยอง ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ โดยเข้าถึงนักเรียนเพิ่มอีก 150 คน ผ่านความร่วมมือของอาสาสมัครซาโนฟี่จำนวน 70 คน”
คุณวันสิริ ชื่นจิตกุลถาวร ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจวัคซีน ซาโนฟี่ ประเทศไทย กล่าวเสริมว่า “รางวัล AmCham CSI Award ที่เราได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 นี้ เป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นของเราต่อการสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิต ในปีพ.ศ. 2568 นวัตกรรมในการป้องกันโรคมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก อาทิ การป้องกันโรคติดเชื้ออาร์เอสวี (Respiratory Syncytial Virus) ด้วยภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปสำหรับทารกแรกเกิดและเด็กเล็ก และการป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การป้องกันโรคติดต่อที่สามารถหลีกเลี่ยงได้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในกลุ่มประชากรที่เปราะบาง เพราะจะช่วยลดความรุนแรงของโรคและภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ลดอัตราการนอนโรงพยาบาล และอัตราการเสียชีวิตได้ ซาโนฟี่ให้ความสำคัญกับการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต่าง ๆ เพื่อช่วยให้สังคมเข้าใจถึงความสำคัญของการเสริมภูมิคุ้มกันตลอดช่วงชีวิตและการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ความริเริ่มเหล่านี้ รวมถึงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ แสดงให้เห็นถึงแนวทางแบบองค์รวมของเราในการยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนไทย”
การได้รับรางวัล AmCham Corporate Social Impact Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 สะท้อนถึงพันธกิจของซาโนฟี่ในการ “ไขว่คว้าความมหัศจรรย์ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับชีวิตผู้คน” ในปี พ.ศ. 2568 โครงการของซาโนฟี่ ประเทศไทย ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนขยะทางการแพทย์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับโรคเบาหวาน และการปกป้องประชากรเปราะบางด้วยวัคซีน
ผลกระทบเหล่านี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของซาโนฟี่ ประเทศไทย ในการสร้างชุมชนที่มีสุขภาพดีขึ้นและประเทศไทยที่ยั่งยืนมากขึ้น แสดงให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์และการมีส่วนร่วมของชุมชนสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยน แปลงที่มีความหมายได้เกินกว่าการดูแลสุขภาพแบบเดิม
MAT-TH-2500651-V1.0-11/2025