น้ำน่านยังเอ่อ!โรงเรียนฯปากน้ำโพยังจมลึกกว่าเมตร ครูต้องยืมบ้านในชุมชนสอนเด็กแทน

นครสวรรค์ – น้ำน่านปากน้ำโพยังเอ่อ ท่วมโรงเรียนเต็มพื้นที่ตั้งแต่กันยาฯ จนถึงวันนี้ยังลึกกว่าเมตร..เปิดเทอมใหม่ครูต้อง ย้าย นร.ชั้นประถม 65 คน นั่งเรียนกับพื้นบ้านอดีต ปธ.ชุมชนฯที่อยู่ใกล้เคียงแทน
วันนี้(20 พ.ย.68) โรงเรียนวิชาวดี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ ยังคงถูกน้ำจากแม่น้ำน่านเอ่อล้นเข้าท่วมเต็มพื้นที่ มานานเกือบ 2 เดือน คณะครูต้องย้ายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 จำนวน 65 คน ไปจัดการเรียนชั่วคราวที่บ้านพักของอดีตประธานชุมชน ที่อยู่ใกล้กันเป็นการชั่วคราว
แม้สถานที่ชั่วคราวจะมีความลำบาก ทั้งเรื่องโต๊ะเรียนไม่เพียงพอ เก้าอี้มีจำกัด สื่อการเรียนการสอนไม่ครบถ้วน รวมถึงแสงสว่างที่ไม่สะดวกนัก แต่ครูยังคงพยายามจัดการเรียนการสอนต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนหนังสือตามหลักสูตรและไม่เสียโอกาสทางการศึกษา
ครูบุปผาชาติ หมุนสา ครูใหญ่โรงเรียนวิชาวดี เปิดเผยว่า โรงเรียนเปิดภาคเรียนตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายนที่ผ่านมา แต่ระดับน้ำภายในโรงเรียนยังคงสูงเกินกว่า 1 เมตร ทำให้ไม่สามารถกลับไปใช้พื้นที่ได้ ก็หวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยเร็ว เพื่อให้การเรียนการสอนกลับสู่ภาวะปกติ
ทั้งนี้ โรงเรียนวิชาวดีถูกน้ำท่วมจากแม่น้ำน่านตั้งแต่กลางเดือนกันยายนจนถึงปัจจุบัน ครูยังได้ดูแลเด็กนักเรียนอย่างใกล้ชิด หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่น้ำท่วม เนื่องจากระดับน้ำยังลึกและมีความเสี่ยงสูง.