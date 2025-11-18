ดีใจกันทั้งเมือง! ขนส่งต่อลมหายใจ “รถโดยสารคอกหมู-เอกลักษณ์สุโขทัย” อีก 1 ปี

สุโขทัย - ทั้งผู้ประกอบการรถร่วม-ชาวบ้านร้านช่องดีใจกันทั่ว..ขนส่งผ่อนปรนยอมต่อทะเบียน “รถสองแถวไม้ หรือรถโดยสารคอกหมู” ที่เป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัยมายาวนานเกือบศตวรรษ ได้อีก 1 ปี บอกต่อได้ปีต่อปีก็ยังดี
วันนี้ (18 พ.ย. 68) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีกรมการขนส่งฯ ได้มีการแจ้งยกเลิกการต่อทะเบียนให้กับรถโดยสารคอกหมู หรือรถสองแถวไม้ ที่เป็น Soft Power และเอกลักษณ์ของ จ.สุโขทัย มายาวนานถึง 88 ปี เนื่องจากมีอายุการใช้งานของโครงแชสซีส์เกิน 40 ปี ไม่สามารถต่อทะเบียนรถได้ จนกลายเป็นประเด็นร้อน และเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง
ล่าสุด นางประทุม ฮุยเขียว อายุ 60 ปี เจ้าของรถโดยสารคอกหมู (สายกงไกรลาศ-พิษณุโลก) เปิดเผยว่า หลังกลุ่มรถร่วมบริการและเจ้าของรถโดยสารคอกหมูต่างพากันเครียดมานานเกือบปี จากเรื่องยกเลิกการต่อทะเบียนรถโดยสารประจำทาง (10) เพราะหลายคนทำอาชีพนี้อาชีพเดียว ยังต้องแบกภาระเลี้ยงดูคนในครอบครัว ต้องช่วยส่งหลานๆเรียนหนังสือ ถ้าหยุดวิ่งรถโดยสารก็ไม่รู้จะไปทำอะไรกิน
แต่ตอนนี้เริ่มยิ้มกันได้แล้ว เพราะกรมการขนส่งฯ มีมาตรการผ่อนปรนให้สามารถต่อทะเบียนรถโดยสารประจำทาง (10) ได้อีก 1 ปี ทำให้เจ้าของรถต่างพากันดีใจรีบนำรถโดยสารคอกหมูไปต่อทะเบียนกันอย่างรวดเร็ว ขณะที่ผู้โดยสารประจำหลายคนก็รู้สึกโล่งอกสบายใจ เพราะยังมีรถคอกหมูให้นั่งไปทำธุระ ซื้อของ หรือหาหมอในตัวเมือง ได้อย่างสะดวกเหมือนเดิม
“พอรู้ข่าวขนส่งฯ ให้ต่อทะเบียนได้แล้ว ฉันก็รีบนำรถคอกหมูไปต่อทะเบียนทันที เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ได้ปีต่อปีก่อนก็ยังดี ส่วนในปี 2570 ก็ต้องลุ้นกันอีกทีว่าเขาจะต่อให้อีกหรือไม่” นางประทุมกล่าว