มาเฟียเกาะช้างขอโทษแล้ว! หลังทำร้ายไรเดอร์ แต่เรียกร้องรัฐจับรถป้ายดำให้เท่าเทียม ชี้ปัญหาสะสมหลายปี

หลังเหตุการณ์ไรเดอร์ถูกกลุ่มรถสองแถวเกาะช้างซ้อมจนเลือดไหล จากการสุ่มล่อให้มารับงานแล้วทำร้ายอย่างโหดเหี้ยม ก่อนนำคลิปไปโพสต์ข่มขู่ในกลุ่ม กลุ่มรถสองแถวได้ออกมาแถลงการณ์ชี้แจง ยอมรับความผิด ขอโทษในความรุนแรงที่เกิดขึ้น และให้คำมั่นสัญญาว่าจากนี้ไปจะไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นอีก แต่ยังคงยืนยันว่าการกระทำดังกล่าวเกิดจากปัญหาที่สะสมมาหลายปี และเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐบังคับใช้กฎหมายกับรถป้ายดำที่ผิดกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน
เมื่อวันที่ 10 พ.ย. เพจ “เจ๊มอย v+” ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายของกลุ่มรถ 2 แถวในพื้นที่เกาะช้าง กับไรเดอร์ โดยเรื่องราวเกิดจากไรเดอร์ไปส่งลูกค้าที่โรงแรมเกาะช้างเสร็จเรียบร้อย ขับรถมาที่ปั๊ม ปตท.มาบค้างคาว ตัดสินใจเปิดแอปเพื่อกลับพัทยา
มีงานเด้งขึ้นมาในแอป ให้ไปรับลูกค้าใกล้ๆ กับปั๊ม ปตท. คุณเด่นคิดว่าเป็นลูกค้าปกติ จึงขับไปรับภายใน 5 นาที ถึงจุดหมายแล้วพิมพ์ข้อความหาลูกค้า ลดกระจก และปลดล็อกประตูรอรับ
มีชาย 3-4 คนมากับรถสองแถวเดินเข้ามาหา ชายคนหนึ่งถามว่า “เปิดแอปทำไม รู้มั้ยว่าเขาไม่ให้เปิด” คุณเด่นตอบว่า “ผมไม่ทราบครับ ปกติผมไปที่ไหนก็เปิดได้” ชายที่ถ่ายคลิปตบหน้าทันที โดยไม่ทันตั้งตัว มีอีก 2 คนเปิดประตูรถเข้ามาเตะ ถีบ ใส่ไม่ยั้ง คุณเด่นขอโทษหลายครั้ง อธิบายว่าไม่รู้จริงๆ แต่กลุ่มมาเฟียไม่หยุด คุณเด่นเอาทิชชูมาเช็ดเลือดกำเดาที่ไหล
เมื่อกลุ่มมาเฟียเห็นเลือดไหลจึงหยุดทำร้าย คุณเด่นรีบขับรถหนีไปล้างหน้าที่ปั๋ม ยังมีรถจักรยานยนต์ขี่ตะโกนไล่ตามมา
กลุ่มมาเฟียนำคลิปที่ทำร้ายไปลงในกลุ่ม เพื่อข่มขู่คนที่จะมารับงาน บอกว่า “อย่ามารับงานที่นี่ ดูเอาไว้เป็นตัวอย่าง”
คนในกลุ่มไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมดังกล่าว ส่งคลิปมาให้คุณเด่น กลับกลายเป็นหลักฐานมัดตัวมาเฟีย
คุณเด่นยังไม่แจ้งความเพราะกลัวเรื่องความปลอดภัย วันนี้จะไปตรวจร่างกาย และรีบแจ้งความทันที แฟนสาวปล่อยโฮเมื่อทราบข่าว เห็นคลิปแล้วยิ่งปวดใจ วันนั้นให้แฟนรีบลงเรือออกจากเกาะก่อน
ล่าสุดวันนี้ ( 12 พ.ย.) เจ๊มอยฯ ได้อัปเดตความคืบหน้า เผยกลุ่มรถสองแถวออกมาชี้แจงประเด็นดังกล่าวว่า
ยอมรับว่าคลิปอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับผู้ประกอบการรถสองแถว ไม่ต้องการใช้ความรุนแรงแก้ปัญหา แต่ปัญหานี้สะสมมาหลายปี
รถสองแถวมีใบอนุญาตและดำเนินการถูกกฎหมาย รถสองแถวเกาะช้างไม่สามารถรับผู้โดยสารนอกพื้นที่เกาะได้ ไม่มีปัญหา กับรถป้ายดำที่เหมาจากพื้นที่อื่นมาส่งบนเกาะ
รถป้ายดำรับจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งบนเกาะ = แย่งพื้นที่ + ผิดกฎหมาย ได้เข้าไปชี้แจง ขอความร่วมมือมาหลายปีแล้ว แต่ยังมีการลักลอบวิ่งต่อเนื่อง เคยร้องเรียนหน่วยงานรัฐ แต่ก็ยังมีผู้ลักลอบวิ่งอยู่
เกิดการแข่งขันไม่เป็นธรรม กระทบความปลอดภัยผู้โดยสาร เน้นว่าไม่ใช่มิจฉาชีพ แต่ทำงานบนพื้นฐานกฎหมาย
ผู้เกี่ยวข้องเข้าพบพนักงานสอบสวนเรียบร้อย เข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย
หวังว่ารถป้ายดำที่ผิดกฎหมายจะถูกดำเนินคดีอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ เป้าหมายคือความยุติธรรม ความปลอดภัย และการเคารพกฎหมาย
ขอโทษในความรุนแรงที่เกิดขึ้น ให้คำมั่นสัญญาว่าจากนี้ไปจะไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นอีก