พิสูจน์หลักฐาน ร่วม AOT 3 ชาติตรวจสอบบังเกอร์ชายแดนบ้านหนองหญ้าแก้ว ถูกทหารเขมรยิงใส่

สระแก้ว – พิสูจน์หลักฐาน ร่วม AOT 3 ชาติลงพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว ตรวจสอบบังเกอร์แนวชายแดนหลังถูกทหารเขมรยิงใส่ บันทึกร่องรอยกระสุนและความเสียหาย เน้นย้ำทั้งสองฝ่ายป้องกันเหตุลุกลาม
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ( 14 พ.ย.) เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน (พฐ.) พร้อมกำลังฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ จ.สระแก้ว ได้ลงตรวจสอบบังเกอร์จุดปฏิบัติการแนวชายแดนบ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว หลังถูกยิงจากฝั่งกัมพูชาเมื่อคืนวันที่ 12 พ.ย.ที่ผ่านมาจนให้โครงสร้างบังเกอร์ได้รับความเสียหายหลายจุด
โดยเจ้าหน้าที่ พฐ.ได้เก็บวัตถุพยานจากตำแหน่งที่พบร่องรอยกระสุนซึ่งฝังอยู่ในโครงสร้าง พร้อมตรวจวัดทิศทางการยิงอย่างละเอียด เพื่อนำไปจัดทำรายงานสรุป เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และใช้ประกอบการประเมินสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่
นอกจากนั้น คณะผู้สังเกตการณ์ AOT จาก 3 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ รวม 4 คน ยังได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ไทย และได้บันทึกร่องรอยกระสุนและความเสียหายที่เกิดขึ้น พร้อมเน้นย้ำให้ทั้งสองฝ่าย รักษาความสงบและป้องกันเหตุลุกลามเพิ่มเติม
ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฝ่ายกัมพูชา ก็ได้พาคณะ AOT ฝั่งตนเองลงตรวจสอบพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเช่นกันตั้งแต่ช่วงวานนี้
อย่างไรก็ดี เหตุการณ์ในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ไทยอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นทางการ เพื่อส่งต่อให้ฝ่ายความมั่นคงระดับสูงพิจารณา พร้อมยืนยันว่ายังคงเฝ้าระวังตลอดแนวชายแดน เพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ตึงเครียดมากขึ้น...