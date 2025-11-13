มุกดาหารเปิดยุทธการพิทักษ์ริมน้ำโขง ตชด 234 ยึดยาบ้า 3.2 ล้านเม็ดซุกกระบะจอดทิ้งริมโขง

มุกดาหาร – เปิดยุทธการ พิทักษ์ริมน้ำโขง ร้อย ตชด.234 มุกดาหาร สนธิกำลังหน่วยความมั่นคงในพื้นที่ ยึดยาบ้าจำนวน3,232,000 เม็ด ซุกซ่อนในรถกระบะ และจอดทิ้งไว้บริเวณเชิงเขาใกล้แก่งกกขามบ้านตาเปอะ ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หน่วยความมั่นคงจังหวัดมุกดาหารได้สนธิกำลัง ได้เปิดปฏิบัติการพิทักษ์ริมน้ำโขง เพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศ ต่อมา บก.ควบคุมที่ 1 กกล.สุรศักดิ์มนตรี (ร.3) ได้รับแจ้งจากสายข่าวว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดจากพื้นจังหวัดมุกดาหาร และอำเภอธาตุพนม จึงได้จัด ชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังในห้วงตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2568 ซึ่งชุดปฏิบัติการณ์ได้พบรถยนต์ต้องสงสัย ยี่ห้อโตโยต้า สีดำ ป้ายทะเบียน " ขน - 9608 อุดรธานี"
เมื่อเช็คประวัติพบว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์รถคันดังกล่าวไม่ใช่คนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร และพื้นที่ใกล้เคียงและมีประวัติเคยต้องหาคดียาเสพติด จึงได้เฝ้าติดตามและส่งข้อมูลให้สายลับในพื้นที่เฝ้าติดตามอีกทางหนึ่ง
ต่อมาวันที่ 12 พ.ย.2568 เวลา 08.00 น. รับแจ้งจายลับว่า พบรถต้องสงสัยคันดังกล่าวเข้ามายังพื้นที่ บ้านตาเปอะ ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร จึงได้รายงานให้ พ.ต.ท.วัฒนพล ดาแก้วผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อมได้สั่งการให้ ร.ต.อ.วิชาญ ตนุมาตร หน.ชุด ขปข.ร้อย ตชด.234 พร้อมด้วยกำลังพลชุตปฏิบัติการณ์ด้านการข่าว และ เจ้าหน้าที่ มว.ตชด2341 ร่วมกันออกลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ
กระทั่งเวลาประมาณ 12. 00 น. เจ้าหน้าที่ได้ออกลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ พบรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า 4 ประตู สีดำ หมายเลขทะเบียน ขน - 9608 อุดรธานี จอดอยู่บริเวณเชิงเขาใกล้แก่งกกขามบ้านตาเปอะ เจ้าหน้าที่จึงได้กระจายกำลังซุ่มรอผู้มาแสดงตนเป็นเจ้าของรถยนต์คันดังกล่าว และเมื่อถึงเวลาประมาณ 16.00 น. ไม่มีผู้โดมาแสดงตนเป็นเจ้าของ เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจสอบรถยนต์คันดังกล่าว
จากการตรวจสอบรถยนต์คันดังกล่าวพบกระสอบลักษณะสี่เหลี่ยมสีขาววางทับกันที่ห้องโดยสารด้านหลังจำนวน 8 กระสอบ เจ้าหน้าที่จึงได้เปิดดูภายในกระสอบดังกล่าวจำนวน พบวัตถุก้อนสี่เหลี่ยมสีเหลืองมีตัวอักษร "Y1" จึงได้แกะออกดู พบเป็นยาเสพติด ให้โทษประเภท 1 ( เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) จริง
จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันตรวจยึดยาเสพติด (ยาบ้า) ทั้งหมดจำนวน 8 กระสอบ รวมของกลางยาบ้าทั้งหมดจำนวนประมาณ 3,232,000 เม็ด พร้อมด้วยแม็กกาซีนปืน จำนวน 1 ชิ้น และเครื่องกระสุนขนาด 11 มม. จำนวน 13 นัด (บรรจุโนแม็กกาชีน) และได้แจ้งข้อกล่าวหา ก่อนนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ้านค้อ และร้อย ตชด.234 จะได้ทำการสืบสวนดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิด เพื่อมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป