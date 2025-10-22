ตะลึง!ลาวสกัดรถบรรทุก 22 ล้อ ขนยาบ้า 19 ล้านเม็ด-ไอซ์อีกพันกว่าห่อ เบ็ดเสร็จกว่า 3 ตัน

แขวงบ่อแก้ว – ขนกันแบบมหึมามหาศาลจนน่าสะพรึง..ตำรวจแขวงบ่อแก้ว สนธิกำลังดักสกัดจับรถบรรทุก 22 ล้อ ซุกทั้งยาบ้า-ไอซ์ เบ็ดเสร็จกว่า 3 ตัน แยกเป็นยาบ้า 19 ล้านเม็ด หนักกว่า 1.6 ตัน-ไอซ์อีก 1.6 ตันเศษ
วันนี้(22 ต.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ กองบัญชาการป้องกันความสงบ (ปกส.) แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว หัวเมืองชายแดนริมน้ำโขง ลุ่มสามเหลี่ยมทองคำ ตรงข้าม อ.เชียงของ จ.เชียงราย เผยแพร่ข่าวสารว่าได้จับกุมผู้ต้องหาพร้อมยึดของกลางยาเสพติดประเภทยาบ้าและไอซ์ได้เป็นจำนวนมาก
หลังแผนกสกัดกั้นและต้านยาเสพติดแขวงบ่อแก้ว ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าขบวนการค้ายาเสพติดจะขนของกลางจำนวนมากผ่านไปทางถนนสายแขวงบ่อแก้ว-แขวงหลวงน้ำทา จึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมทำการสกัดกั้น
กระทั่งตรวจพบรถบรรทุกขนาดใหญ่ 22 ล้อ หัวลากสีเหลืองและพ่วงสีแดง ติดป้ายทะเบียนแขวงอุดมไชย ขับออกจากแขวงบ่อแก้วมุ่งหน้าไปทางบ้านปุง ทางชุดติดตามจึงประสานเจ้าหน้าจรจาจรบ้านปุงให้สกัดเอาไว้ได้เมื่อเวลา 22.00 น.วันที่ 20 ต.ค.2568 ที่ผ่านมา
จากการตรวจสอบพบรถคันดังกล่าวมีท้าวไซจื่อ อายุ 30 ปี กลุ่มชาติพันธุ์ม้งที่มีสัญชาติลาว ขับมาตามลำพัง ภายในพ่วงท้ายรถพ่วงพบบรรทุกกระสอบฟางบรรจุยาบ้ามาจำนวนมากถึง 9,500 ห่อ รวมยาบ้าประมาณ 19,000,000 เม็ด น้ำหนักประมาณ 1,900 กิโลกรัม นอกจากนี้พบไอซ์อีก 1,648 ห่อ น้ำหนักห่อละประมาณ 1 กิโลกรัม รวมน้ำหนักไอซ์ทั้งหมดประมาณ 1,648 กิโลกรัม โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง
เจ้าหน้าที่ลาวจึงจับกุมตัวท้าวไซจื่อเอาไว้และนำตัวไปดำเนินคดีและขยายผลไปถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป
สำหรับเส้นทางออกจากแขวงบ่อแก้ว ไปทางทิศตะวันออกคือถนนสายแขวงอุดมไชย-แขวงไชยะบุรี เชื่อมโยงถึงแขวงเวียงจันทน์ทางตอนกลางของประเทศ ซึ่งเจ้าหน้าที่ลาวได้สกัดกั้นและยึดของกลางบนนถนนสายดังกล่าวได้หลายครั้ง แต่ครั้งนี้มีความแตกต่างออกไปคือขนส่งขึ้นเหนือไปทางแขวงหลวงน้ำทาเพื่อเลี่ยงการเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ลาว แต่คาดว่าปลายทางคือเวียงจันทน์ เหมือนเดิม.