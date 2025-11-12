สืบภาค 7 ปิดบัญชี “นิด ไร่สะท้อน” มือปืนคู่อริ ยิงดับกลางหมู่บ้าน หนีกบดาน 40 วันไม่รอด

เพชรบุรี – เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ภ.7 บุกจับ “นิด ไร่สะท้อน” มือปืนโหดวัย 44 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดเพชรบุรี คดีฆ่าคู่อริกลางหมู่บ้านหนองพลับ ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด หลังหลบหนีกบดานนานกว่า 40 วันในพื้นที่ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ แต่สุดท้ายหนีไม่รอด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ (12 พ.ย.68) ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.พิสิฐ ตันประเสริฐ ผบช.ภ.7 พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ภ.7 นำทีมโดย พล.ต.ต.กานต์ ธรรมเกษม ผบก.สส.ภ.7 สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ กก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.7 และตำรวจพื้นที่ เข้าจับกุม นายพัฒนะ นิลสุข หรือนิด อายุ 44 ปี ได้ภายในคอกวัวไม่มีเลขที่ ม.5 ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2568 นายพัฒนะ ได้ใช้อาวุธปืนขนาด 9 มม. ยิง นายรุ่งอรุณ เทียนขำ อายุ 46 ปี คู่อริเพื่อนบ้าน เข้าบริเวณศีรษะ ลำตัว และแขน รวม 12 นัด เสียชีวิตคาที่บนรถพ่วงข้างกลางถนนในหมู่บ้านหนองพลับ โดยเจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนตกเกลื่อนพื้นเป็นหลักฐานชัดเจน
หลังเกิดเหตุ ผู้ต้องหาหลบหนีไปกบดานในพื้นที่ชายแดนกุยบุรี กระทั่งเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ภ.7 แกะรอยติดตามอย่างต่อเนื่อง จนสามารถปิดล้อมจับกุมได้สำเร็จในวันนี้ (12 พ.ย.68)
เบื้องต้นนำตัวผู้ต้องหาส่ง สภ.ไร่สะท้อน เพื่อดำเนินคดีตามหมายจับในข้อหา ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน พาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตยิงปืนในที่ชุมชนโดยไม่มีเหตุอันควร