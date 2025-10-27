เจ้าของเพจดังคอตก! ศาลไม่ให้ประกันคดีจ้างวานวางยาพิษพยายามฆ่าสามี

พนักงานสอบสวนคุมตัว "แหม่ม-นันทวรรณชยา" เจ้าของเพจดัง ผู้ต้องหาคดีจ้างวานวางยาพิษพยายามฆ่าสามี ขออำนาจศาลฝากขัง ล่าสุดศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวจนท.ราชทัณฑ์ จึงนำตัวส่งเรือนจำคลองไผ่ทันที
วันนี้ (27 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีพ.ต.ต.มานพ เกิดประโคน สว.สส.สน.บางชื่อ นำกำลังเข้าจับกุม น.ส.นันทวรรณชยา ภาจิตประพันธ์ อายุ 58 ปี เจ้าของเพจ "พี่แหม่ม หัวใจใหญ่กว่ามะเร็ง" ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง) ที่ 128/2568 ลงวันที่ 4 กันยายน 2568 ข้อหา "เป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน" โดยจับกุมที่คอนโดมิเนียมหรูแห่งหนึ่ง ย่านราชเทวี เมื่อเวลา 23.00 น. วันที่ 26 ตุลาคม ที่ผ่านมา ก่อนควบคุมตัวส่ง พนักงานสอบสวน สภ.หมูสี ดำเนินคดีตามกฎหมาย
มีรายงานว่าล่าสุด พนักงานสอบสวน สภ.หมูสี ได้ควบคุมตัว น.ส.นันทวรรณชยา ไปยังศาลจังหวัดสีคิ้ว เพื่อขออำนาจศาลฝากขัง พร้อมคัดค้านการประกันตัว เบื้องต้นศาลอนุญาตฝากขังและไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จึงควบคุมตัว น.ส.นันทวรรณชยา ส่งเข้าเรือนจำกลางคลองไผ่โดยทันที
