บุกรวบเจ้าของเพจดัง “พี่แหม่ม หัวใจใหญ่กว่ามะเร็ง” ใช้แม่บ้านวางยาพิษพยายามฆ่าสามี

ตร.บางซื่อ นำหมายศาลบุกจับ เจ้าของเพจดังสายสมุนไพร “พี่แหม่ม หัวใจใหญ่กว่ามะเร็ง” ใช้แม่บ้านวางยาพิษพยายามฆ่าสามี คาคอนโดหรู ย่านราชเทวี คุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
วันนี้ (27 ต.ค.) มีรายงานว่า เมื่อเวลา 23.00 น.วานนี้ (26 ต.ค.) พ.ต.ต.มานพ เกิดประโคน สว.สส.สน.บางชื่อ นำกำลังเข้าจับกุม น.ส.นันทวรรณชยา ภาจิตประพันธ์ อายุ 58 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง) ที่ 128/2568 ลงวันที่ 4 กันยายน 2568 ข้อหา "เป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน" โดยจับกุมที่คอนโดมิเนียมหรูแห่งหนึ่ง ย่านราชเทวี
พฤติการณ์กล่าว คือ ก่อนจับกุมผู้ต้องหาเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้สืบทราบจากสายลับ ว่า ผู้ต้องหาดังกล่าวจะมาปรากฏตัวบริเวณสถานที่จับกุม จึงเดินทางไปตรวจสอบ เมื่อถึงพบผู้ต้องหาดังกล่าวยืนอยู่ ลักษณะรูปพรรณ ตรงกับที่สายลับแจ้งมา เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวพร้อมแสดงหมายจับดังกล่าวให้ผู้ต้องหาดู เมื่อผู้ต้องหาตรวจสอบดูแล้วรับว่าตนเองเป็นบุคคลตามหมายจับดังกล่าวข้างต้นจริง และไม่เคยถูกจับในความผิดนี้มาก่อน เจ้าหน้าที่จึงทำการจับกุมตัวผู้ต้องหา แจ้งข้อกล่าวหาพร้อมแจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหาทราบ จึงนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
อนึ่ง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2568 ได้มีผู้เสียหายซึ่งเป็นสามีของน.ส.นันทวรรณชยา มาแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.หมูสี จ.นครราชสีมา ว่า ผู้ต้องหาซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสมุนไพรเพราะจบการศึกษาด้านแพทย์แผนไทย และกำลังศึกษาระดับปริญญาเอกด้านนี้ ได้ใช้ให้แม่บ้านวางยาพิษเพื่อพยายามฆ่าผู้เสียหายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน เหตุเกิดที่ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ระหว่างช่วงเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2567
สำหรับน.ส.นันทวรรณชยา หรือ พี่แหม่ม เจ้าของเพจ "พี่แหม่ม หัวใจใหญ่กว่ามะเร็ง" ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรรักษามะเร็ง รวมทั้งมีบริการให้คำแนะนำ คำปรึกษา มีผู้ติดตามเพจกว่า 1.5 แสนคน นอกจากนี้น.ส.นันทวรรณชยา ยังเป็นผู้บริหารเนเจอร์ เฮิร์บ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสมุนไพรอีกด้วย