(คลิป)ตื่นตา! ชาวหนองปลิงแห่ชมฝูงนกอพยพนับหมื่น บินเหนือน้ำปิงฉาบแสงทองยามอาทิตย์อัสดง

กำแพงเพชร - ตื่นตาตื่นใจ..ชาวหนองปลิง กำแพงเพชร แห่ชมฝูงนกนางแอ่นอพยพนับหมื่น บินยามเย็นเหนือท้องน้ำฉาบแสงสีทองก่อนตะวันลาลับขอบฟ้า ขณะที่ ผญบ.เปิดลานบ้านริมน้ำปิงให้ชาวบ้านทำหมูกระทะ-อาหารตามสั่ง-ข้าวต้มรับลมหนาว สร้างรายได้เสริม
ริมแม่น้ำปิงในพื้นที่ลานบ้านนายทศพล พึ่งสูงเนิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านคลองบางทวน ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร ในยามเย็นเป็นไปอย่างคึกคักและน่าประทับใจ เมื่อชาวบ้านและผู้ที่ทราบข่าวต่างพากันเดินทางมาเฝ้าชมปรากฏการณ์ธรรมชาติสุดตระการตา ฝูงนกนางแอ่นนับหมื่นตัวอพยพมาอาศัยในห้วงเริ่มเข้าหน้าหนาว
เมื่อฝูงนกนางแอ่นจำนวนมากโบยบินอยู่เหนือผืนน้ำและท้องฟ้าในยามอาทิตย์ตกดินเป็นภาพที่งดงามอยู่แล้ว ยิ่งเป็นจังหวะแสงสีทองจากท้องฟ้าทอทาบลงบนผืนน้ำ ยิ่งเพิ่มความตื่นตาตื่นใจ
ซึ่งผู้คนจำนวนหนึ่ง รวมถึงผู้ที่มาพักผ่อนในบริเวณใกล้เคียงได้ใช้โทรศัพท์มือถือและกล้องถ่ายภาพเก็บภาพความงามของฝูงนกและทัศนียภาพยามเย็นนี้ไว้เป็นที่ระลึก หลายคนกล่าวว่านี่เป็นโอกาสที่หาชมได้ยากและเป็นเสน่ห์ของธรรมชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
ขณะเดียวกัน ฝูงนกอพยพกลายเป็นโอกาสสร้างรายได้เสริมให้ชาวบ้านในพื้นที่อีกด้วย โดยผู้ใหญ่บ้านได้เปิดพื้นที่หน้าบ้านของตนเอง ซึ่งเป็นจุดชมวิวฝูงนกนางแอ่น ให้ชาวบ้านในชุมชนได้เข้ามาใช้เป็นพื้นที่ค้าขาย ให้ชาวบ้านได้นำอาหารจำหน่ายแก่ผู้ที่เดินทางมาชมฝูงนก ไม่ว่าจะเป็น ชุดหมูกระทะ ที่เหมาะกับการนั่งล้อมวงชมวิวในบรรยากาศเย็นสบาย ข้าวต้มร้อนๆ ผักบุ้งไฟแดง ผัดผักกูด ไข่เจียวทำให้ผู้ที่มาชมฝูงนกสามารถอิ่มอร่อยไปพร้อมกับการรับชมความงามของฝูงนกยามเย็น
การเปิดพื้นที่ดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนให้ชาวบ้านมีรายได้เสริม ถือเป็นการผสานความงามของธรรมชาติเข้ากับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจได้อย่างลงตัว