สนามซ้อมกระโดดร่มลพบุรี แปลงโฉมเป็นแหล่งพักผ่อนยามเย็นสุดชิลของครอบครัว กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นคึกคัก

ลพบุรี - สนามซ้อมกระโดดร่มบ้านท่าเดื่อ อ.เมืองลพบุรี กลายเป็นแหล่งพักผ่อนยอดนิยมของชาวบ้านในช่วงเย็นและวันหยุด ครอบครัวพาเด็กๆ มานั่งปิกนิกชมวิวภูเขา ขณะพ่อค้าแม่ค้าตั้งร้านขายอาหารสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชน
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศที่ สนามซ้อมกระโดดร่มบ้านท่าเดื่อ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นสนามฝึกกระโดดร่มของหน่วยทหารในพื้นที่ ปรากฏว่าช่วงเย็นของทุกวัน สถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็น แหล่งพักผ่อนยอดนิยมของชาวลพบุรี และครอบครัวที่มาหาความสุขท่ามกลางธรรมชาติ
โดยบริเวณรอบสนามเป็นทุ่งกว้างโล่ง ล้อมรอบด้วยภูเขาและทิวทัศน์ที่สวยงาม เมื่อถึงช่วงพระอาทิตย์ตกดินจะมองเห็นแสงสีทองสะท้อนท้องฟ้า กลายเป็นจุดชมวิวและถ่ายภาพสุดฮิตของคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมา
ช่วงเย็นๆ จะมีประชาชนจำนวนมากนำเสื่อและอาหารมานั่งปิกนิก บางครอบครัวพาเด็กๆ มาวิ่งเล่นและเล่นว่าว ขณะที่อีกหลายคนใช้เป็นจุดออกกำลังกาย เดิน วิ่ง หรือปั่นจักรยานรับลมเย็น ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความคึกคัก
ขณะเดียวกัน รอบสนามยังมี พ่อค้าแม่ค้าท้องถิ่นจำนวนมากมาตั้งแผงขายอาหาร เครื่องดื่ม และของกินเล่น ไม่ว่าจะเป็นน้ำผลไม้ กาแฟ ขนมท้องถิ่น ไปจนถึงอาหารจานด่วน ทำให้พื้นที่แห่งนี้กลายเป็น “ตลาดเย็นเล็กๆ” ที่มีชีวิตชีวา และช่วยสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
ชาวบ้านในพื้นที่เผยว่า สนามซ้อมกระโดดร่มแห่งนี้เคยเป็นพื้นที่หวงห้ามเฉพาะการใช้งานของหน่วยทหาร แต่ช่วงหลังเปิดให้ประชาชนเข้าใช้ได้บางเวลา จึงกลายเป็นพื้นที่สาธารณะยอดนิยม เพราะมีทัศนียภาพสวยงาม เดินทางสะดวก และปลอดภัย เหมาะกับการพักผ่อนของทุกวัย
บรรยากาศยามเย็นในสนามซ้อมกระโดดร่มบ้านท่าเดื่อ จึงไม่ได้มีเพียงความสงบของธรรมชาติ หากยังสะท้อนภาพ “เศรษฐกิจชุมชน” ที่เติบโตจากการท่องเที่ยวเชิงพักผ่อนอย่างเรียบง่าย และเป็นอีกมุมหนึ่งของลพบุรีที่หลายคนอาจยังไม่รู้จัก