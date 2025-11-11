จนท.บุกทลายโรงงานลอบผลิตสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ “7 เทพเจ้า” มูลค่าเสียหาย 10 ล้าน – ลูกเจ้าของชักปืนขู่ ถูกจับทันควัน

เพชรบุรี - ชุดสืบสวน สนธิกำลังหลายหน่วยงาน บุกค้นบ้านพักใน อ.ชะอำ พบเปิดเป็นโรงงานผลิตสินค้าปลอม–ลอกเลียนแบบลิขสิทธิ์ดัง “7 เทพเจ้าโชคลาภ” ยึดของกลางอื้อ เครื่องจักรครบชุด คนงาน 10 ราย ทำงานอยู่ในพื้นที่ เจ้าของ–ครอบครัวโดนรวบยกบ้าน
ช่วงเย็นวันนี้( 11 พ.ย.) เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานนำโดย พ.ต.อ.ธานินทร์ ฉัตรเจริญพร รอง ผบก.ภ.เพชรบุรี, พ.ต.อ.กฤษณัฐ วงษ์กล้าหาญ รอง ผบก.ภ.เพชรบุรี, พ.ต.อ.อภิรักษ์ เพิ่มชัย ผกก.สภ.ชะอำ, พร้อมชุดสืบสวน สภ.ชะอำ และตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ์ “7 เทพเจ้าโชคลาภญี่ปุ่น ทีซีพาร์ท” สนธิกำลังเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ 273 หมู่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ ตามหมายค้นศาลจังหวัดเพชรบุรีเลขที่ 845/2568
เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นพบ แผ่นอะคริลิกลาย 7 เทพเจ้า, แตรลม, พัดลมไฟฟ้าติดรถ, เครื่องจักรใหญ่ 4 ตัว และเครื่องตีแบบ 5 ตัว พร้อมคนงานชาย–หญิงรวม 10 คนกำลังทำงานอยู่ ตรวจพบการผลิตสินค้าลอกเลียนแบบจำนวนมาก
นอกจากนี้พบ อาวุธปืน 9 มม. 1 กระบอก และเกิดเหตุวุ่นวายเล็กน้อยเมื่อ ลูกชายเจ้าของบ้านชักปืนขู่เจ้าหน้าที่ ขณะปฏิบัติหน้าที่ ก่อนถูกควบคุมตัวได้ทันที ได้ผู้ต้องหา 3 รายที่อยู่ในบ้าน ได้แก่ นายสยาม ประชัน นางบุญรัตน์ เหมียวมะโนที นายธนาชาติ ประชัน ซึ่งเป็นพ่อแม่ลูก โดยถูกควบคุมตัวนำไปสอบสวนที่ สภ.ชะอำ
นายจิรศักดิ์ แพรเขียว ตัวแทนเจ้าของแบรนด์เผยว่า ได้สืบหาข้อมูลมากว่า 3 เดือน หลังผู้ต้องสงสัยเคยพยายามติดต่อขอซื้อสินค้าตั้งแต่ปี 2565 แต่ไม่ได้รับอนุญาต จึงหันไปลอกเลียนแบบและผลิตขายเอง พร้อมข่มขู่ในโลกออนไลน์ คาดว่าโดนลอกแบบและผลิตขายนาน 2 ปี
โดยที่ผ่านมามีการล่อซื้อหลายครั้งจนพบว่าสินค้าเป็นของปลอมและละเมิดลิขสิทธิ์ ก่อนประสานตำรวจเข้าตรวจค้น ซึ่งพบว่าโรงงานแห่งนี้เป็น แหล่งผลิตและกระจายสินค้าให้รายย่อยหลายจังหวัด มานานกว่า 2 ปี มูลค่าเสียหายรวมกว่า 10 ล้านบาท
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา 1.ร่วมกันละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการค้า 2.ต่อสู้–ขัดขวางเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ 3.ประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต และ 4 ความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน จึงได้นำตัวทั้งหมดดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป