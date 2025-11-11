(คลิป) มาแล้วรถขนฝันคันใหม่ "หมอนทองวิทยา" รถบัสไฟฟ้ามูลค่า 4.5ล.พร้อมเค้กวันเกิดเซอร์ไพรส์นักเตะ

ฉะเชิงเทรา-มาแล้วรถขนฝันคันใหม่ “หมอนทองวิทยา" ไทยสมายล์บัส นำรถบัสปรับอากาศไฟฟ้ามูลค่า 4.5 ล้านบาทมอบให้พร้อมเค้กลูกฟุตบอลเซอร์ไพรส์วันเกิดนักเตะหมายเลข 10 เจ้าตัวสุดดีใจบอกเป็นครั้งแรกในชีวิต ฝันอยากเป็นนักเตะทีมชาติ
วันนี้ ( 11 พ.ย.) คณะผู้บริหาร บริษัทไทยสมายล์บัส จำกัด (TSB) นำโดย น.ส.กุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้นำรถบัสไฟฟ้าปรับอากาศมู ลค่ากว่า 4.5 ล้านบาท ส่งมอบให้กับโรงเรียนหมอนทองวิทยา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อสนับสนุนเรื่องการเดินทางให้กับนักเรียนของโรงเรียนแทนรถสองแถว 6 ล้อสีฟ้า หรือ “รถขนฝัน ”พาหนะสำคัญในการนำนักฟุตบอล เดินทางไปล่าความฝันจนกลายเป็นไวรัลดัง แม้การแข่งขันฟุตบอลหลายการใหญ่จะเสร็จสิ้นไปแล้วหลายวัน
ท่ามกลางการแสดงความยินดีของผู้เกี่ยวข้องทั้ง 2 ฝ่ายอาทิ ดร.วงศกร ประกอบนันท์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา (สพม.) ,ดร.เจือศรี พูนพิพัฒน์ ,นายวีระพล ไชยสิทธิ์ รอง ผอ. สพม. และ นายใย ยศยิ่ง ผอ.โรงเรียนหมอนทองวิทยา ที่เป็นผู้ลงนามรับมอบ
โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้นำชุมชนและนักกีฬา ร่วมเป็นสักขีพยานในการทำ MOU ร่วมกันในการส่งเสริมสวัสดิภาพของนักเรียนและนักกีฬา ให้เดินทางสะดวกสบายและปลอดภัยในการเดินตามความฝันแบบ
สำหรับรถบัสคันดังกล่าวเป็นรถทะเบียนป้ายแดงหมายเลข 07903 ที่ได้มีการติดป้ายไฟ และป้ายชื่อโรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมระดับกลาง สังกัด สพม.ฉะเชิงเทรา ภายใต้สหวิทยาเขตดัดดรุณี มีบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 39 คน มีนักเรียนในระดับชั้น ม.1-ม.6 รวมทั้งสิ้น 503 คน
นอกจากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TSB ยังได้นำผู้เข้าร่วมรับมอบขึ้นไปเยี่ยมชมภายในรถบัสไฟฟ้าคันดังกล่าว พร้อมนำเค้กวันเกิดรูปทรงลูกฟุตบอลลายขาวจุดดำบนพื้นกล่องสีเขียว ซึ่งเป็นสีประจำทีมฟุตบอลของโรงเรียนหมอนทองวิทยา มอบให้กับ นายอัคนีย์ ภูสุดสูง หรือป้อม นักเตะกองกลางหมายเลข 10 ตัวยิงไกลของทีม ที่จะครบรอบวันเกิดเข้าสู่วัย 16 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 12 พ.ย. นี้
ซึ่ง นายอุคนีย์ เป็นนักเรียนระดับชั้น ม.4/2 พื้นเพเดิมของผู้ปกครองเป็นชาว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร โดยเจ้าตัวตัวบอก มีความฝันอันสูงสุดในการเป็นกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย และรู้สึกดีใจมากทีได้รับเค้กวันเกิด เพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีใครฉลองวันเกิด หรือมอบเค้กวันเกิดให้ ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของชีวิต