ทุกภาคส่วนในเมืองอุดรร่วมรณรงค์ “งานบุญปลอดเหล้า” หวังลดอุบัติเหตุเมาแล้วขับ

อุดรธานี - จังหวัดอุดรธานีผนึกกำลังภาคส่วนรณรงค์ “งานบุญปลอดเหล้า” ลงนาม MOU ขับเคลื่อนงานบุญปลอดภัย-อบจ.นำร่องร่วมลดอุบัติเหตุเมาแล้วขับ
วันนี้ (11 พ.ย.) ที่ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี มีการจัดเวทีเสวนาและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “งานบุญแห่งความสุข หรืองานบุญแห่งความปลอดภัย” เพื่อขับเคลื่อนแนวคิด “งานบุญประเพณีปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายร่วมลงนามอย่างคึกคัก
นายศราวุธ เพชรพนมพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ในฐานะรองประธานกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายสานิตย์ เหง้าพรหมมินทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี, นางสายสุนีย์ สุวัณณกีฏะ ประธานชมรม อสม.ศรีเมือง, นายวิษณุ ศรีทะวงศ์ ประธานมูลนิธิเครือข่ายพลังสังคม, นายพุทธาสิทธิ์ จันทร์เต็ม ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี และเครือข่ายภาคประชาชน เข้าร่วมในกิจกรรม
โครงการนี้จัดขึ้นโดยสมาคมเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในโครงการ “ประชาคมงดเหล้าอีสานบน บูรณาการสร้างเสริมสุขภาวะ ลดปัจจัยเสี่ยง 11 จังหวัดภาคอีสานตอนบน” เพื่อส่งเสริมกลไกการทำงานระดับชุมชนและวัด ขับเคลื่อนเชิงนโยบาย ปรับพฤติกรรม ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทสังคมอีสาน
นายศราวุธ เพชรพนมพร นายก อบจ.อุดรธานี กล่าวว่า การลงนาม MOU ครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการรณรงค์ลด ละ เลิก การดื่มสุรา โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลและงานบุญต่างๆ ที่มักมีอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับเพิ่มขึ้นทุกปี
“อบจ.อุดรธานีอยากเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมรณรงค์เรื่องนี้อย่างจริงจัง เพราะเห็นว่าการดื่มสุรานำมาซึ่งความสูญเสีย ทั้งชีวิต ทรัพย์สิน และผลกระทบต่อครอบครัว เมื่อ อบจ.สนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานต่างๆ ก็อยากให้ทุกหน่วยร่วมกันรณรงค์งดเหล้าในงานบุญ เพื่อช่วยกันลดอุบัติเหตุและสร้างสังคมที่ปลอดภัยมากขึ้น” นายศราวุธกล่าว
สำหรับวัตถุประสงค์ของความร่วมมือ ได้แก่ ส่งเสริมค่านิยมทางสังคมในการจัดงานบุญที่ปลอดภัยและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายในการพัฒนาแนวทางการจัดงานบุญส่งเสริมสุขภาวะ สร้างแบบอย่างพื้นที่จัดงานบุญปลอดเหล้าในระดับชุมชนและจังหวัด และสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายสาธารณะด้านสุขภาวะของจังหวัดอุดรธานี
นอกจากนี้ ยังได้กำหนดขอบเขตความร่วมมือ เช่น การจัดกิจกรรมต้นแบบ “งานบุญปลอดเหล้า” เช่น งานสงกรานต์ ลอยกระทง บุญบั้งไฟ และประเพณีท้องถิ่นอื่นๆ พร้อมพัฒนาแนวทาง มาตรการ และคู่มือการจัดงานบุญปลอดภัย รวมถึงการส่งเสริมบทบาทของเยาวชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
บันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 3 ปี โดยทุกภาคีจะร่วมกันติดตาม ประเมินผล และถอดบทเรียนจากพื้นที่ต้นแบบ เพื่อนำไปพัฒนาเป็นแนวทางและนโยบายสาธารณะระดับจังหวัดในอนาคต
ทั้งนี้ การลงนาม MOU ดังกล่าวนับเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างวัฒนธรรม “งานบุญปลอดเหล้า” ในจังหวัดอุดรธานี เพื่อยกระดับสุขภาวะ ลดอุบัติเหตุ และสร้างแบบอย่างสังคมอีสานปลอดภัยอย่างยั่งยืน นอกจากการลงนาม MOU แล้ว ภายในงานยังมีเวทีเสวนาในหัวข้อ “งานบุญแห่งความสุข หรืองานบุญแห่งความเสี่ยง” เพื่อเปิดมุมมองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากหลายภาคส่วนถึงแนวทางการจัดงานบุญแบบสร้างสรรค์ ปลอดภัย และไม่ส่งเสริมการดื่มแอลกอฮอล์