เสนางคนิคมขับเคลื่อน “งานศพปลอดเหล้าทั้งอำเภอ” คาดประหยัดกว่า 3 หมื่นบาท หวังยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างบรรทัดฐานใหม่

เมื่อเร็วๆนี้ ที่หอประชุมอำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ งานศพปลอดเหล้า อำเภอเสนางคนิคม ปี 2568” โดยมีหน่วยงานภาครัฐ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ภาคประชาชน และเครือข่ายงดเหล้าเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างสังคมคุณภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน
นายชัยยุทธ ครองยุทธ นายอำเภอเสนางคนิคม เปิดเผยว่า ปัญหาการดื่มสุราในงานศพที่ผ่านมาไม่เพียงแต่สร้างภาระค่าใช้จ่ายแก่ครอบครัวเจ้าภาพ แต่ยังนำไปสู่เหตุทะเลาะวิวาท ความไม่เรียบร้อย และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ก่อให้เกิดความสูญเสียที่ซ้ำเติมความโศกเศร้าของครอบครัวผู้เสียชีวิต การผลักดัน “งานศพปลอดเหล้า” จึงถือเป็นการป้องกันเชิงรุก ลดความเสี่ยงต่อสังคม และสร้างมาตรฐานใหม่ที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ โดยประโยชน์สำคัญ ได้แก่ 1.) ลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวเจ้าภาพ 2.) เพิ่มความปลอดภัยในชุมชน ลดเหตุทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุจากการดื่ม 3.) ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตประชาชน 4.) ทำให้งานศพสงบ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน ทั้งนี้ อำเภอเสนางคนิคมได้กำหนดให้นโยบายนี้เป็น “โครงการนำร่องเชิงรูปธรรม” ในปี 2568 โดยมอบหมายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนและต่อยอดไปสู่งานบุญประเพณีอื่น ๆ ต่อไป
“งานศพปลอดเหล้าเป็นเพียงจุดเริ่มต้น แต่จะเป็นต้นแบบสำคัญในการสร้างสังคมปลอดภัย เมื่อทุกฝ่ายร่วมมือกัน นโยบายนี้จะสามารถต่อยอดเป็นรูปธรรมที่ยั่งยืน และสร้างความสุข ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนในระยะยาว” นายชัยยุทธ กล่าว
ด้านนายดุษฎี ไชยมาตย์ สาธารณสุขอำเภอเสนางคนิคม กล่าวเสริมว่า โครงการนี้สอดคล้องกับแนวคิด “3D” คือ สุขภาพดี รายได้ดี และคนดี ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า งานศพปลอดเหล้าไม่เพียงลดปัญหาความรุนแรง แต่ยังทำให้งานศพเป็นระเบียบเรียบร้อยและสงบสมเกียรติ เกิดวัฒนธรรมชุมชนที่สงบสุข และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกหลาน โดยหลังการลงนาม MOU จะมีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ประจำตำบล ข้อความ “งานศพปลอดเหล้า” และ “ขออภัย งานนี้ไม่เลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ตำบลละ 3 ป้าย เพื่อติดในงานศพและกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน พร้อมเชิดชูเจ้าภาพที่จัดงานศพปลอดเหล้าเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่น
ขณะที่นายบรรจง สุระวงศ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้า ได้กล่าวถึงทิศทางการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายว่า การลงนาม MOU ในครั้งนี้เกิดขึ้นใน 2 อำเภอ คือ อำเภอเสนางคนิคม และอำเภอชานุมาน โดยมีแนวทางการดำเนินงาน 3 ระยะ คือ (1.) การสื่อสารเชิงรุก ประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทุกหมู่บ้านรับรู้และร่วมกันขับเคลื่อน เริ่มต้นจาก “งานศพปลอดเหล้า” (2.) การเก็บข้อมูลและสะท้อนผลลัพธ์ เช่น จำนวนงานศพที่จัดแบบปลอดเหล้า และค่าใช้จ่ายที่ลดลง เพื่อแสดงให้เห็นผลที่เป็นรูปธรรม (3.) การติดตาม ประเมินผล และเชิดชูต้นแบบ โดยยกย่องเจ้าภาพที่จัดงานศพปลอดเหล้า เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและต่อยอดสู่วัฒนธรรมงานบุญปลอดเหล้าในอนาคต โดยผลสำรวจเกี่ยวกับสถานการณ์การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2567 ระบุว่า อำนาจเจริญมีความชุกนักดื่มกว่าร้อยละ 40.1 เกินกว่าค่าเฉลี่ยประเทศที่ระดับ 35.2 รวมทั้งปัญหาในเด็กเยาวชนซึ่งการเปลี่ยนแปลงค่านิยมงานศพจะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาในระยะยาว ซึ่งจากการศึกษาพบว่าค่าเหล้าในงานเฉลี่ยประมาณ ร้อยละ 30 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งโดยปกติงานศพในพื้นที่จัดประมาณ 3-5 คืน มีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำประมาณ 1 แสนบาท ซึ่งหากประหยัดค่าเหล้าจะลดได้กว่า 30,000 บาท
สำหรับการดำเนินงาน “งานศพปลอดเหล้า” จึงไม่ได้เป็นเพียงการรณรงค์เฉพาะกิจ แต่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมชุมชนที่สงบสุข ปลอดภัย และเข้มแข็ง พร้อมต่อยอดไปสู่งานบุญประเพณีอื่น ๆ เพื่อมุ่งสู่สังคมไทยที่มีคุณภาพชีวิตดีและยั่งยืน