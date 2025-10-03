xs
สสส.–เครือข่ายงดเหล้า–มูลนิธิทองทศฯ ผนึกกำลังฟื้นฟู และส่งกำลังใจโรงเรียน จ.น่าน มอบสื่อ–อุปกรณ์การเรียน หลังพายุวิภาถล่ม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และมูลนิธิทองทศฯ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1–2 และสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน ลงพื้นที่ฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งใหญ่ในจังหวัดน่าน อันเกิดจาก “พายุวิภา” โดยนำสื่อและชุดกิจกรรมจากโครงการ “ปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า–บุหรี่)” มาทดแทนสื่อการเรียนรู้ที่เสียหาย

สื่อดังกล่าวออกแบบเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยอายุ 2–6 ปี ให้มีทักษะชีวิตรอบด้าน รักและเห็นคุณค่าตนเอง คิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ จัดการอารมณ์และความเครียดอย่างเหมาะสม พร้อมสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสื่อสารเชื่อมโยงไปถึงผู้ปกครอง ชวนเข้ามามีส่วนร่วมสร้างครอบครัวปลอดเหล้า–บุหรี่ และร่วมกิจกรรมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา

นายธีระ วัชรปราณี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวว่า ปัจจุบันมีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการปลูกพลังบวกฯ แล้วกว่า 2,496 แห่งใน 36 จังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดน่านมีโรงเรียนเข้าร่วม 405 แห่ง มีเด็กปฐมวัยกว่า 10,192 คน ซึ่งการสร้างภูมิคุ้มกันและลดปัจจัยเสี่ยงในสถานศึกษา ถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการสกัดนักดื่มหน้าใหม่ตั้งแต่ต้นน้ำ โดยเริ่มจากการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กเล็ก และสะท้อนผลกลับไปยังผู้ปกครองให้ตระหนักถึงพิษภัยของเหล้า บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และสารเสพติด พร้อมทั้งย้ำว่า “การมอบสื่อและอุปกรณ์ในครั้งนี้ ไม่เพียงทดแทนของที่เสียหาย แต่ยังเป็นการส่งกำลังใจแก่ทุกสถานศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ”

ด้านนายพิเชษฐ์ วงศ์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 กล่าวว่า น้ำท่วมครั้งใหญ่ในจังหวัดน่านจากพายุวิภา ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางและรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยพบมา สถานศึกษาหลายแห่งถูกน้ำท่วมหนัก สื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมด คุณครูจึงต้องเริ่มต้นใหม่ในการจัดการเรียนการสอน อย่างไรก็ตาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดจะไม่ย่อท้อ พร้อมเดินหน้าพัฒนาเด็กนักเรียนเพื่ออนาคตที่ดี และยังคงขับเคลื่อนงานลดปัจจัยเสี่ยงจากเหล้า บุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยได้มอบหมายให้กลุ่มโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ลงพื้นที่สร้างขวัญและกำลังใจแก่ครู โดยเฉพาะในระดับอนุบาลที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด

ขณะที่นายวรภพ รินฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ซึ่งให้การต้อนรับคณะทำงานโครงการ “ปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า–บุหรี่)” กล่าวถึงแนวทางการส่งเสริมให้โรงเรียนเครือข่าย 8 แห่งในพื้นที่ นำโครงการไปปรับใช้กับนักเรียนระดับปฐมวัย เพื่อให้เด็กเรียนรู้และรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยง รวมทั้งถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ปกครองและชุมชน อันจะนำไปสู่การสร้างครอบครัวและชุมชนปลอดเหล้า–บุหรี่ พร้อมย้ำว่าความสำเร็จที่ยั่งยืนต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองที่เป็นต้นแบบที่ดี รวมถึงสะท้อนปัญหาที่เด็กในพื้นที่ยังเผชิญ เช่น การออกนอกระบบการศึกษา ขาดโอกาสทางการเรียน และพฤติกรรมเสี่ยงจากการใช้สื่อออนไลน์ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือทั้งโรงเรียน ครอบครัว และชุมชนร่วมแก้ไข

นอกจากนี้ นายพุฒิพงศ์ ศรีคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงตื้ด สพป.น่าน เขต 1 กล่าวขอบคุณโครงการ “ปลูกพลังบวกฯ” และ สสส. ที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี 2565 และถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่ช่วยสร้างทักษะชีวิตให้เด็กปฐมวัย พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองอย่างดียิ่ง โรงเรียนยังได้รับเกียรติให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบและขยายผลไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใกล้เคียง ตลอดจนชวนผู้ปกครองมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษาในระดับปฐมวัยให้มีคุณภาพมากขึ้น พร้อมแนะนำให้โรงเรียนอื่นเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวในอนาคต

สำหรับ การส่งมอบสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิทองทศฯ เพื่อการศึกษาและสาธารณประโยชน์ โดยมอบหนังสือนิทานกว่า 300 เล่ม เครื่องเขียนกว่า 1,000 ชิ้น และของเล่นเสริมพัฒนาการอีกจำนวนมาก เพื่อช่วยฟื้นฟูและเสริมพลังใจให้ครู นักเรียน และสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่าน










