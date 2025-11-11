ผวา! ชายแดนเดือดเปิดปะทะรอบสอง ตลาดกันทรลักษ์ ศรีสะเกษเงียบเหงา ชาวบ้านแห่เกาะติดสถานการณ์ใกล้ชิด

ศรีสะเกษ - ผวาชายแดนเดือดเปิดปะทะรอบสอง ตลาดสดกันทรลักษ์เมืองชายแดน ศรีสะเกษ เงียบเหงาประชาชนจับจ่ายบางตา พ่อค้าแม่ค้าชะลอขายของ ลูกค้าขอพักออเดอร์ หลังเหตุทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดขาขาดที่ห้วยตามาเรีย ชาวบ้านชายแดนแห่เกาะติดสถานการณ์ใกล้ชิด
วันนี้ (11 พ.ย. 68) ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศที่ตลาดสดในเขตเทศบาลอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นตลาดหลักของประชาชนในพื้นที่ชายแดน พบว่ามีประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อของบางตากว่าปกติ บรรยากาศโดยทั่วไปค่อนข้างเงียบเหงา พ่อค้าแม่ค้าหลายรายเริ่มแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา หลังเกิดเหตุทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดที่ห้วยตามาเรีย แนวชายแดนไทย-กัมพูชา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ได้รับบาดเจ็บขาดขาด เมื่อวานนี้ (10 พ.ย.) จนสร้างความตื่นตระหนกแก่คนในพื้นที่อย่างกว้างขวาง
แม่ค้าขายผักรายหนึ่งเปิดเผยต่อทีมข่าวว่า ปกติในช่วงเช้าแต่ละวันจะมีลูกค้าจำนวนมาก โดยเฉพาะร้านค้าปลีกตามแนวชายแดนที่เดินทางเข้ามาซื้อผักสดไปขายต่อ แต่เช้าวันนี้กลับเงียบผิดปกติ หลายร้านที่เคยสั่งผักล่วงหน้าแจ้งของดรับสินค้าไปก่อน โดยให้เหตุผลว่ายังไม่มั่นใจกับสถานการณ์ชายแดน และไม่อยากสต๊อกสินค้าจำนวนมากไว้ในช่วงที่บรรยากาศยังไม่นิ่ง พอเมื่อวานมีข่าวทหารเหยียบทุ่น ทุกคนในตลาดก็เริ่มพูดถึงกันหมด บางคนบอกว่าจะรีบกลับบ้าน ไม่กล้าออกไปไหนเพราะกลัวจะมีการปะทะกันอีก ปกติช่วงปลายสัปดาห์ตลาดจะคึกคักกว่านี้มากเพราะเป็นวันที่ชาวบ้านจากพื้นที่รอบนอกเข้ามาซื้อของใช้จำเป็น แต่วันนี้ลูกค้าลดลงเกือบครึ่ง ส่วนหนึ่งเชื่อว่าเป็นเพราะข่าวชายแดนที่เริ่มตึงเครียด และหลายครอบครัวเลือกอยู่บ้านมากกว่าการออกมาจับจ่าย
ทั้งนี้ ชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่กันทรลักษ์ต่างยังคงติดตามข่าวจากหน่วยงานภาครัฐและกองทัพบกอย่างใกล้ชิด หลังมีกระแสข่าวว่ากองทัพอาจใช้มาตรการตอบโต้อย่าง “มีเหตุผลและชัดเจน” หากมีทหารได้รับบาดเจ็บจากเหตุทุ่นระเบิดอีก โดยเฉพาะกรณีที่มีการกล่าวถึงว่าหากเกิดเหตุซ้ำในลักษณะเดียวกันเป็นครั้งที่ 7 ทางฝ่ายไทยจะไม่อยู่เฉยอีกต่อไป
แม้สถานการณ์ชายแดนในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์จะยังคงสงบในเชิงปฏิบัติ แต่บรรยากาศทั่วไปในเขตตลาดและชุมชนโดยรอบยังคงเต็มไปด้วยความหวาดระแวงและวิตกกังวล ประชาชนจำนวนมากเลือกใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง ไม่เดินทางเข้าใกล้พื้นที่แนวชายแดน ขณะที่พ่อค้าแม่ค้าต่างหวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยเร็ว เพื่อให้เศรษฐกิจท้องถิ่นกลับมาคึกคักเหมือนเดิมอีกครั้ง