ชาวอุทัยฯ แต่งดำ-แห่ซื้อเสื้อผ้าโทนดำเพิ่มกันทั้งเมือง แสดงความอาลัย “พระแม่ของแผ่นดิน” ตลอดปี

อุทัยธานี - สถิตในใจตราบนิรันดร์..ชาวจังหวัดอุทัยธานีร่วมแสดงความอาลัย พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคต พร้อมใจสวมใส่เสื้อผ้าสีดำกันทั้งเมือง และหาซื้อเพิ่มเพื่อใช้แต่งกายไว้ทุกข์ตลอดทั้งปี จนเกลี้ยงสต๊อกแล้วหลายร้าน
วันนี้ (25 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปวงชนชาวไทยทุกพื้นที่เต็มไปด้วยความเศร้าโศก หลังมีการประกาศ "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต" พ่อค้า แม่ค้า และผู้มาจับจ่ายซื้อของที่ตลาดนัดวันเสาร์ ในเขตเทศบาลตำบลหนองฉาง จ.อุทัยธานี ต่างพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดดำเพื่อแสดงความไว้อาลัยถวายแด่พระองค์ท่าน
หลายคนเผยว่า เมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อทราบข่าวต่างตกใจและไม่อยากเชื่อ คิดว่าอาจเป็นข่าวลือ แต่เมื่อมีประกาศจากสำนักพระราชวังและราชกิจจานุเบกษาออกมาอย่างเป็นทางการ จึงเชื่อว่าเป็นความจริง ซึ่งรู้สึกเศร้าโศกกันไปหมด และตั้งใจจะทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล
ขณะเดียวกัน ภายในตลาดนัดวันเสาร์ มีประชาชนจำนวนมากแห่มาหาซื้อเสื้อผ้าสีดำเพิ่มเติมเพื่อใช้แต่งกายไว้ทุกข์ตลอดระยะเวลา 1 ปี ตามกำหนดของทางราชการ ร้านค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปหลายร้านเผยว่าตั้งตัวไม่ทัน เนื่องจากความต้องการเสื้อผ้าสีดำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เสื้อผ้าที่มีอยู่ในสต๊อกขายหมดอย่างรวดเร็ว และต้องรีบสั่งสินค้าล็อตใหม่มาจำหน่ายเพิ่ม ทั้งเสื้อผ้าสีดำสำหรับวัยรุ่น วัยทำงาน และผู้สูงอายุ
แม่ค้ารายหนึ่งกล่าวว่า “ตอนทราบข่าวน้ำตาไหลเลยค่ะ รู้สึกเหมือนสูญเสียคนในครอบครัว พระองค์ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินจริงๆ ตอนนี้ก็รีบสั่งเสื้อผ้าสีดำมาเพิ่ม เพราะประชาชนต้องการแต่งดำไว้ทุกข์แสดงความอาลัยกันทั้งเมือง”
สำหรับบรรยากาศโดยทั่วไปของจังหวัดอุทัยธานีในวันนี้ ทุกหนแห่งต่างเห็นภาพประชาชนพร้อมใจกันแต่งดำทั่วเมือง ทั้งข้าราชการ นักเรียน ประชาชนทั่วไป รวมถึงสถานที่ราชการและร้านค้าต่างๆ ต่างติดผ้าดำไว้ทุกข์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความอาลัยแด่ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความเสียสละและพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ พสกนิกรชาวอุทัยธานีพร้อมใจแสดงความอาลัย ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย