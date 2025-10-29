“คนละครึ่งพลัส” คึกคัก คนขอนแก่นแห่ใช้สิทธิแต่เช้า

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น แห่ใช้สิทธิคนละครึ่งพลัสตั้งแต่เช้า เผยประชาชนบางรายยังพบปัญหาบ้าง ไม่สามารถใช้สิทธิได้ เผยทั้งร้านค้าและผู้ได้สิทธิ หวังให้มีโครงการคนละครึ่งอีกในรัฐบาลหน้า
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการใช้สิทธิคนละครึ่ง ซึ่งวันนี้ (29 ต.ค.) เป็นวันแรกที่เปิดให้ใช้สิทธิคนละครึ่ง โดยที่หมู่บ้านเคหะเมืองเก่า ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พบว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส ต่างขึ้นป้ายเพื่อแสดงให้ลูกค้าได้เข้ามาใช้สิทธิ มีประชาชนต่างเดินทางออกมาจับจ่ายซื้อของ เพื่อใช้สิทธิคนละครึ่งซื้อของกิน ทั้งผลไม้ และผักต่างๆ นำกลับไปรับประทาน แต่ก็ยังพบปัญหากับผู้ที่ลงทะเบียนไว้ แต่กลับไม่สามารถสแกนเพื่อใช้สิทธิคนละครึ่งได้
นายเกรียงศักดิ์ ศรีพาพงษ์ อายุ 52 ปี กล่าวว่าเมื่อสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ตนก็ได้สมัครใช้สิทธิคนละครึ่ง จนมาถึงรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีระกูล ตนก็สมัครใช้สิทธิคนละครึ่งเช่นกัน เพราะเป็นโครงการที่ดีลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดี แต่ก็ต้องพบกับปัญหาที่ไม่สารถใช้สิทธิคนละครึ่งได้
ระบบแจ้งว่าร้านค้าไม่ร่วมโครงการ ทั้งๆที่ก็มีลูกค้าสามารถใช้สิทธิไปแล้วก่อนหน้านี้หลายราย แต่อย่างไรก็ตาม อยากให้มีการโครงการคนละครึ่งต่อไปอีกทุกๆรัฐบาล หรือขยายสิทธิให้กับประชาชนคนอื่น ที่ไม่สามารถใช้สิทธิในครั้งนี้ได้
ด้านนางสาวสุจิตรา มุดารา อายุ 43 ปี พนักงานร้านขายผลไม้แม่สุมล กล่าวว่าตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนเดินทางมาซื้อสินค้าจำนวนมาก พร้อมกับการใช้สิทธิคนละครึ่ง ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกของการใช้โครงการคนละครึ่งพลัส หากเทียบกับช่วงที่ยังไม่มีโครงการคนละครึ่งพลัส มีลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าใกล้เคียงกับวันนี้ เพราะยังเป็นวันแรกของการใช้สิทธิคนละครึ่งพลัส
คาดว่าจะมีลูกคาที่ได้สิทธิในโครงการคนละครึ่ง ออกมาใช้สิทธิคนละครึ่งพลัส เข้ามาใช้บริการที่ร้านจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จะทำให้มีเงินหมุนเวียนมากกว่าช่วงที่ผ่านมา และต้องการให้รัฐบาล มีโครงการที่กระตุ้นการใช้จ่ายลักษณะนี้ตลอดไป