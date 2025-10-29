ตลาดโพธารามคึกคัก! ประชาชนแห่ใช้สิทธิ์ “คนละครึ่งพลัส” วันแรก หนุนเศรษฐกิจชุมชนฟื้นตัว

ราชบุรี - ตลาดสดหอนาฬิกาโพธาราม จ.ราชบุรี คึกคักตั้งแต่เช้า-เย็น หลังประชาชนและร้านค้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งพลัส” อย่างคับคั่ง ทั้งร้านอาหารสด เสื้อผ้า ผลไม้ ผัก และของใช้ ต่างติดป้ายรับสิทธิ์ ขณะที่พ่อค้าแม่ค้าระบุยอดขายพุ่งตั้งแต่วันแรก ประชาชนชื่นชมรัฐบาลช่วยลดภาระค่าครองชีพ หวังให้มีต่อเนื่องและเพิ่มวงเงินในอนาคต
วันนี้( 29 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศที่ ตลาดสดหอนาฬิกา ริมเขื่อนหาดทรายโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นไปอย่างคึกคัก หลังประชาชนและผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ของรัฐบาลกันอย่างต่อเนื่อง
ร้านค้าหลากหลายประเภทในตลาด ทั้งร้านเสื้อผ้า ร้านอาหารสด ร้านดอกไม้ ผลไม้ และผักสวนครัว ต่างติดป้ายรับโครงการ เพื่อดึงดูดลูกค้า ขณะที่ประชาชนจำนวนมากออกมาใช้สิทธิ์จับจ่ายซื้อของจำเป็น ทำให้ตลาดเต็มไปด้วยความคึกครื้น
ผู้ประกอบการเชื่อว่า โครงการนี้จะช่วยกระตุ้นยอดขายและเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในท้องถิ่น ส่วนประชาชนต่างเห็นตรงกันว่า “คนละครึ่งพลัส” ช่วยลดภาระค่าครองชีพได้จริง ถือเป็นสัญญาณบวกต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจระดับชุมชนในพื้นที่ราชบุรี
ประชาชนในพื้นที่รายหนึ่ง กล่าวว่าวันนี้ได้สิทธิ์คนละครึ่งมา ตอนเช้ายังไม่ได้ใช้ แต่จะไว้ใช้ตอนบ่าย ซื้อของใช้ในชีวิตประจำวันเข้าบ้าน รู้สึกดีมากที่รัฐบาลจัดโครงการนี้ อยากให้มีต่อเนื่อง และเพิ่มวงเงินขึ้นอีก อยากขอบคุณรัฐบาลที่เห็นใจพวกเรา ซึ่งเงินคนละครึ่งจำนวนนี้ช่วยได้มากทีเดียว
พ่อค้าเขียงหมูสดกล่าวว่า วันนี้เป็นวันแรกของโครงการคนละครึ่ง บรรยากาศคึกคักมาก ช่วงเช้าได้ยอดขายกว่า 3,000 บาทแล้ว ด้าน แม่ค้าขายกิ๊ฟช็อป กล่าวว่า วันนี้วันแรก คนมาใช้จ่ายเยอะมาก แทบจะไม่ได้รับเงินสดเลย ส่วนใหญ่จ่ายผ่านคนละครึ่ง คึกคักมากจริง ๆ อยากขอบคุณรัฐบาล แต่ถ้าเพิ่มวงเงินได้อีกก็จะดีมาก สำหรับตัวเองวันนี้สแกนเต็มวงเงิน 400 บาทแล้ว