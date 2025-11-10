ร้านอาหารขอนแก่นโอด พ.ร.บ.คุมเวลาดื่มแอลกอฮอล์ กระทบลูกค้าหาย ร้านเสี่ยงปิดกิจการ

ศูนย์ข่าวขอนแก่น - ร้านอาหารและเครื่องดื่มไม่เห็นด้วย พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประเด็นห้ามนั่งแช่ หลังคุมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องไม่เกิน 14.00 น. และกลางคืนไม่เกิน 24.00 น. เจ้าของร้านโอดกระทบหนักแน่ ไม่สอดคล้องกับแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ
หลังจากพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2568 มีผลบังคับใช้วันแรกวันที่ 8 พฤศจิกายน 2568 โดยเป็นกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมจากฉบับ พ.ศ. 2551 เพื่อควบคุมความเหมาะสมและเท่าทันสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น ข้อห้ามสำคัญ ห้ามผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสถานที่หรือบริเวณที่จัดบริการเพื่อให้มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อประโยชน์ทางการค้า ในเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 32 มีความผิดทางพินัย ต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกิน 10,000 บาท ช่วงเวลาที่ต้องระวังในการบริโภค คือเวลาห้ามขาย และเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องคือ ช่วงเช้า 00.00 น. ถึง 11.00 น. ช่วงบ่าย 14.00 น.ถึง 17.00 น. ทำให้การนั่งดื่ม ติดลม หรือนั่งแช่ในร้านขายหรือให้บริการ หลังเวลา 00.00 น. (เที่ยงคืน) เป็นต้นไป หรือช่วงบ่าย 14.00-17.00 น. จึงอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนและถูกปรับได้
นางสาวสุนิตรา อุไกรษา เจ้าของร้านอาหารใน จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ได้รับผลกระทบเต็มๆ 100% ปกติเวลาลูกค้านั่งรับประทานหลัง 14.00 น. ลูกค้าจะนั่งได้เรื่อยๆ แต่พอออกกฎตัวนี้มา ทำให้ลูกค้าไม่สามารถนั่งได้รายได้ร้านก็จะลดลงจากที่เคยขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ลูกค้าได้ มาจำกัดเวลานั่งดื่มแบบนี้ พวกกับข้าวกับแกล้มก็ขายไม่ได้ตามไปด้วย เพราะลูกค้าก็เหมือนต้องหยุดกินเช็กบิลกลับบ้าน ลูกค้าที่ร้านไม่ใช่แค่คนไทย ยังมีลูกค้าต่างชาติด้วย มารับประทานที่ร้านก็ต้องสั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาดื่มอยู่แล้ว
“ทำไมต้องออกกฎแบบนี้ออกมา ร้านค้ารายย่อยเดือดร้อน สถานประกอบการ สถานบริการ ตามโรงแรมใหญ่ทำไมขายได้ ทั้งๆ ที่ลูกค้าตามโรงแรมจะน้อยกว่าที่มานั่งกินร้านแบบนี้ด้วย ร้านเล็กๆ รัฐบาลทำไมไม่ช่วยเหลือทั้งๆ ที่รัฐบาลกำลังทำโครงการคนละครึ่ง ซึ่งก็กำลังไปได้ดี แต่รัฐบาลมาออกกฎแบบนี้จะมีค่าอะไรย้อนแย้งขายได้แค่ช่วงเวลาสั้นๆ ตั้งแต่มีโครงการคนละครึ่งพลัสรายได้ยอดขายเพิ่มขึ้นกว่า 50% บางวันเกือบ 100% พอออกกฎแบบนี้จะทำให้รายได้ลดลงไปอีก” นางสาวสุนิตรากล่าว และว่า
จากที่กำลังขายได้ขายดี รัฐบาลควรคิดใหม่ทำใหม่ เพราะคนที่ออกกฎหมายนั่งในห้องแอร์ ไม่ได้มายืนผัดทำกับข้าวแบบนี้ ไม่รู้ว่ากว่าจะได้เงินแต่ละบาทยากแค่ไหน กว่าลูกค้าจะเข้าร้าน คิดว่าจะกระทบช่วงไฮซีซัน ช่วงอากาศเย็นเป็นบรรยากาศที่เหมาะต่อการดื่มสังสรรค์ของลูกค้า มาจำกัดเวลาแบบนี้เหมือนบังคับให้ร้านปิด รัฐบาลควรจะออกกฎหมายใหม่ ควรจะให้เปิดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อิสระแบบไม่จำกัดเวลาไปเลย
คนจะดื่มเขาก็ดื่มอยู่ดี บางร้านก็เอาใส่แก้วเก็บความเย็นแอบขาย อย่ามาคิดเล็กคิดน้อย คนดื่มก็อยากดื่มแบบเปิดเผย ไม่ใช่ดื่มหลบๆ ซ่อนๆ เข้าใจเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องทำตามนโยบาย แต่ก็อยากให้เห็นใจคนทำมาหากินแบบถูกกฎหมายด้วย ถ้ารัฐบาลยังออกกฎหมายแบบนี้มาอยู่ รอบหน้าอย่าหวังว่าจะได้คะแนนเสียงเลย
ด้านลูกค้าผู้ใช้บริการร้านอาหารรายหนึ่ง กล่าวว่า ปกติใช้บริการนั่งรับประทานอาหารที่ร้าน ก็จะสั่งอาหารพร้อมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาอยู่แล้ว กฎหมายที่ระบุให้ดื่มช่วงเวลา 11.00-14.00 น. หากกินอาหารและดื่มแอลกอฮอล์ยังไม่หมด แล้วเวลาเกิน 14.00 น. แสดงว่าลูกค้าต้องเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลยหรือไม่ ไม่เช่นนั้นอาจต้องถูกจับเสียค่าปรับ ตนไม่เห็นด้วยกับกฎหมายใหม่นี้ และเชื่อว่าลูกค้าคนอื่นๆ ก็น่าจะมีความคิดเห็นไม่ต่างกัน