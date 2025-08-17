ภรรยาสุดทน! สามีโวยไม่หยุด โมโหหลานได้กินไข่ต้มแต่ตัวเองไม่ได้กิน...ไม่ต้องกินมันแล้ว! (มีคลิป)

ไข่ต้มเป็นเหตุ! เรียกว่ากลายเป็นที่พูดถึงไปทั่วโซเชียล เมื่อหญิงคนหนึ่งจากมณฑลซื่อชวน (เสฉวน) ทำอาหารเลี้ยงหลานชายที่มาเยี่ยมเต็มโต๊ะ ทว่าสามีของเธอดันไม่พอใจที่หลานของเธอได้กินไข่ต้ม แต่เขากลับไม่ได้กิน จึงบ่นเธอไม่หยุด แม้เธอพยายามสงบสติอารมณ์ แต่สุดท้ายความอดทนของเธอก็หมดลง เลยทำแบบนี้...
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในตอนเย็นของวันที่ 2 ส.ค.ที่ผ่านมา ขณะที่หลานชายของเธอกำลังนั่งกินอาหารที่เธอตั้งใจทำกว่า 3 ชม.อย่างเอร็ดอร่อย สามีของเธอก็เดินเข้ามาร่วมโต๊ะและบ่นว่า "ไข่ฉันหล่ะ? สักฟองฉันยังไม่ได้กินเลย!" "มีสิทธิ์อะไรมากินมัน? ฉันไม่ได้กินเลย!" "ไข่ฉันหล่ะ?"
เพื่อแก้ไขบรรยากาศมาคุ เธอจึงบอกว่า มีแค่หลานที่ได้กิน มีอาหารอีกมากมาย ตัวเธอเองก็ไม่ได้กินเหมือนกัน พร้อมเสนอว่าจะไปทำเพิ่มให้ แต่สามีของเธอกลับบอกว่า "ไม่ต้องหรอก ผมไม่อยากกินแล้ว" "ผมไม่ได้ขอให้คุณทำและผมก็ไม่อยากให้คุณทำด้วย ผมจะทำเอง ในเมื่อผมเป็นคนอยากกิน ผมก็จะทำเอง"
เมื่อได้ยินคำพูดของสามี เธอก็ตอบกลับไปว่า "คุณทำตัวเหมือนเด็กตลอดเลย" อย่างไรก็ตาม แทนที่เรื่องราวจะจบลงแค่นั้น สามีของเธอกลับเอาแต่บ่นไปเรื่อยๆ ไม่ยอมหยุด จนเธอต้องลุกจากโต๊ะ เดินเข้าไปสงบสติอารมณ์ในห้อง
กระทั่งกลับออกมาจากห้อง สามีของเธอก็ยังคงบ่นอยู่อย่างนั้น พอเธอต้มไข่มาให้ใหม่ เขาก็เอาแต่พูดว่า "ผมไม่ได้คิดเล็กคิดน้อยกับเด็กๆ"
สุดท้าย เธอก็ทนไม่ไหว ปรี๊ดแตกและปัดจานอาหารทั้งหลายลงไปที่พื้น พร้อมกับตะโกนว่า "ไม่ต้องกินแล้ว!"
ด้านสามีมองดูอาหารที่กองอยู่บนพื้น จากนั้นก็ผลักเธอเข้าไปในห้อง มีรายงานว่า เขาใช้ไม้แขวนเสื้อฟาดใส่ขาเธอ
หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือด โดยชาวเน็ตต่างบอกให้เธอรีบหย่ากับสามีโดยเร็ว พร้อมคอมเมนต์ เช่น "รีบหย่าเร็วเข้า อยู่กับผู้ชายแบบนี้ไม่มีทางที่จะมีชีวิตที่ราบรื่นหรอก คนแบบนี้มีแต่ขยันสร้างความขัดแย้งเท่านั้น" "แค่ไข่ก็ยอมไม่ได้ นี่จน หรือว่าขี้เหนียว?" "ผู้ชายแบบนี้ทำให้แม่ของเขาขายขี้หน้ามากจริงๆ" "มีแต่คนใจแคบเท่านั้นที่จะมีปัญหากับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ" "ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ไข่ แต่เป็นเพราะหลานชายของผู้หญิงคนนี้มาที่บ้าน แล้วเขาไม่มีความสุข เขาเลยเอาเรื่องหลานชายกินไข่มาเป็นข้ออ้างในการสร้างปัญหา" และ "บางคนก็ชอบทำให้คุณเป็นบ้า และมองดูคุณเงียบๆ จากนั้นค่อยพูดว่า อารมณ์ของคุณไม่มั่นคง"
ทั้งนี้ ตามรายงาน ภายหลังหญิงคนดังกล่าวได้พาหลานชายกลับไปที่บ้านแม่ของเธอ ซึ่งเธอวางแผนที่จะทำงาน เก็บเงินอยู่ที่นั่นก่อน แล้วค่อยหย่าขาดกับสามี
เธอเปิดเผยด้วยว่า ทีแรกเธอรักเขามาก จนยอมย้ายมาอยู่ด้วยกัน โดยที่ไม่ได้จัดงานแต่งงานกันด้วยซ้ำ แถมเธอยังตกแต่งบ้านทั้งหมดด้วยตัวเอง สามีของเธอไม่ได้มีส่วนช่วยอะไรเลย
