อุตุฯชี้ฝนจะตกแถบเทือกเขาพนมดงรัก แนะผู้อาศัยอยู่ตามเทือกเขารับมือกับน้ำฝนที่ตกสะสม

อุบลราชธานี-ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.อุบลราชธานี ชี้ฝนจะตกแทบเถือกเขาพนมดงรักแบบสะสม ควรให้ผู้อาศัยอยู่ตามเทือกเขาระวังน้ำป่าไหลหลาก
นายสุรพงษ์ สารปะ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.อุบลราชธานี กล่าวถึงอิทธิพลของพายุคัลแมกี จะส่งผลกระทบต่อจังหวัดอุบลราชธานี ทำให้มีฝนตกในช่วงวันนี้ไปจนถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน โดยพายุจะส่งผลกระทบตามแนวเขาพนมดงรัก แม้จะไม่มีฝนหนักมาก
แต่จะเป็นแบบฝนตกสะสม ทำให้เกิดน้ำป่าไหลลงมา ผู้ที่อาศัยอยู่ตามริมทางน้ำต้องระวังน้ำที่เอ่อล้น
โดยเฉพาะแทบเขาใหญ่ จะมีฝนสะสมและเกิดน้ำป่าไหลลงมา โดยเกิดขึ้นกับพื้นที่ลุ่มต่ำที่น้ำไหลผ่าน แต่จะไม่ท่วมเป็นบริเวณกว้าง เพราะพายุคัลแมกีเกิดในช่วงเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่ผิดเวลาก็จะไม่รุนแรง เหมือนกับพายุที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนหรือตุลาคม เพราะช่วงนั้นสภาพอากาศจะเอื้อต่อพายุมากกว่า