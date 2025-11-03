พายุคัลแมกีทวีกำลังแรงจ่อพัดถล่มฟิลิปปินส์ ก่อนมุ่งหน้าขึ้นฝั่งเวียดนาม

MGR ออนไลน์ - พายุคัลแมกี (Kalmaegi) ที่ขณะนี้เคลื่อนตัวอยู่ทางตะวันออกของฟิลิปปินส์ กำลังทวีกำลังแรงขึ้นและคาดว่าจะพัดผ่านประเทศก่อนเข้าสู่ทะเลจีนใต้ ที่มีแนวโน้มเคลื่อตัวเข้าหาและขึ้นฝั่งที่พื้นที่ตอนกลางของเวียดนามในวันศุกร์ (7) ศูนย์พยากรณ์อุทก-อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของเวียดนามระบุ
เมื่อเวลา 7.00 น. ของวันจันทร์ (3) ศูนย์กลางของพายุอยู่เหนือน่านน้ำทางตะวันออกของฟิลิปปินส์ตอนกลาง โดยมีความเร็วลมสูงสุดที่ 89-102 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
พายุกำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ในอีก 24 ชั่วโมงข้างหน้า คาดว่าพายุคัลแมกีจะเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเป็นหลักด้วยความเร็วประมาณ 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และจะทวีกำลังแรงขึ้นเรื่อยๆ ขณะเข้าใกล้ฟิลิปปินส์
คาดว่าภายในเวลา 7.00 น. ของวันอังคาร (4) ศูนย์กลางพายุจะอยู่เหนือภาคกลางของฟิลิปปินส์
ศูนย์พยากรณ์ฯ ระบุคาดการณ์ว่าช่วงเช้าตรู่ของวันพุธ (5) พายุคัลแมกีจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ทะเลจีนใต้ และกลายเป็นพายุลูกที่ 13 ที่ก่อตัวขึ้นในพื้นที่ในปีนี้ หลังจากเข้าสู่ทะเลจีนใต้แล้ว พายุจะเคลื่อนตัวไปทางตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ ด้วยความเร็ว 20-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและทวีกำลังแรงขึ้นต่อเนื่อง
ภายในเวลา 7.00 น. ของวันพฤหัสฯ (6) ศูนย์กลางของพายุจะอยู่บริเวณตอนกลางของทะเลจีนใต้ โดยมีความเร็วลมที่ 134-149 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีลมกระโชกแรงสูงสุดที่ 220 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
หลังจากนั้นประมาณ 24 ชั่วโมง ศูนย์กลางของพายุคาดว่าจะอยู่ห่างจากจ.ซาลาย ในเขตที่ราบสูงภาคกลางของเวียดนามประมาณ 430 กิโลเมตร โดยมีความเร็วลม 150-166 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีลมกระโชกแรงสูงสุด 220 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
จากนั้น พายุคัลแมกีจะเคลื่อนตัวไปทางตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือเข้าหาแผ่นดินใหญ่ด้วยความเร็วประมาณ 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ที่อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อจังหวัดทางภาคกลางของประเทศ
ในช่วง 72 ชั่วโมงข้างหน้า คาดว่าพายุจะยังคงรักษาทิศทางและความรุนแรงก่อนจะค่อยๆ อ่อนกำลังลง
นักอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าพายุคัลแมกีอาจขึ้นฝั่งเวียดนามประมาณวันศุกร์ (7) โดยพื้นที่ตั้งแต่เมืองดานัง ไปจนถึงจ.แค็งฮว้า น่าจะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด
อิทธิพลของพายุจะทำให้เกิดกระแสลมแรงและฝนตกหนักในพื้นที่ภาคกลางและภาคกลางตอนใต้ รวมถึงเขตที่ราบสูงตอนกลาง ตั้งแต่คืนวันพฤหัสฯ จนถึงวันอาทิตย์.