อากาศหนาวเริ่มส่งผลกระทบกับชาวบ้านในศูนย์อพยพน้ำท่วม

อุบลราชธานี-ชาวบ้านหนีภัยน้ำท่วม ต้องสู้กับสภาพลมแรง ทำให้มีอาการหนาวเย็นในช่วงกลางคืนถึงตอนเช้า
ซึ่งศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.อุบลราชธานี รายงานอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียส ทำให้มีอุณหภูมิเฉลี่ย 18-23 องศาเซลเซียส
สภาพอากาศที่เริ่มหนาวเย็นส่งผลกระทบกับผู้อพยพหนีภัยน้ำท่วม มาพักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวในโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เนื่องจากเป็นพื้นที่เปิดโล่ง ทำให้มีลดพัดแรงในช่วงกลางวันและกลางคืน
โดยชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวระบุว่า สภาพอากาศจะเริ่มหนาวเย็นในช่วงกลางดึกจนถึงเช้า ต้องสวมเสื้อผ้าหลายชั้นและเอาผ้าเช็ดตัวมาห่มร่วมกับผ้าห่มที่ติดตัวมา
สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างรายงานว่า เริ่มมีอากาศเย็นอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียส กับมีลมพัดแรง อุณหภูมิต่ำสุด 18-23 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ส่วนระดับแม่น้ำมูลที่สถานีวัดน้ำ M7 สะพานเสรีประชาธิปไตย อ.เมือง ยังคงมีน้ำสูง 8.04 เมตร ทำให้มีน้ำล้นตลิ่ง 1.04 เมตร และมีผู้อพยพหนีน้ำกระจายอยู่ตามศูนย์พักพิงต่างๆ 1,148 ครอบครัว กว่า 3,600 คน