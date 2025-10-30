กาญจนบุรี ประชุมเตรียมปรับรูปแบบการจัดงาน “สัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว

กาญจนบุรี - จังหวัดกาญจนบุรี ประชุมเตรียมปรับรูปแบบการจัดงาน “สัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว และงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี” ประจำปี 2568 ภายใต้แนวคิด “แสงแห่งความอาลัย ธ สถิตในใจตราบนิรันดร์ The Light of Remembrance and Eternal Loyalty”
วันนี้ (30 ตุลาคม 2568) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมแควน้อย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2568 ครั้งที่ 3/2568 โดยมีนางสาวกิตติยา จึงรุ่งเจริญกิจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นางพรรณวิภา ปิยัมปุตระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมคณะกรรมการ ภาคเอกชน สื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
การประชุมครั้งนี้เป็นการพิจารณาปรับรูปแบบการจัดงาน “สัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว และงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2568” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2568 ณ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว และลานข้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความสงบ เรียบร้อย และสมพระเกียรติ สอดคล้องกับบรรยากาศแห่งความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ภายในงานมีกิจกรรมสำคัญหลายรายการ อาทิ การจัดงานกาชาดและวันรวมน้ำใจ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี (หลังใหม่) เพื่อเปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน การประกวดร้องเพลง ภายใต้แนวคิด “สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” โดยเน้นการขับร้องเพลงลูกทุ่ง ลูกกรุง และเพลงพระราชนิพนธ์
การประกวดนางงามสันติภาพกาญจนบุรี ภายใต้แนวคิด “สืบสานพระราชปณิธาน แม่แห่งแผ่นดิน” ขบวนรถบุปผชาติ “ขบวนแห่งความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แม่ของแผ่นดิน” ถ่ายทอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โดยโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี 5 แห่งร่วมดำเนินการ การแสดงทางวัฒนธรรมและตลาดนานาชาติ ถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ของจังหวัด การแสดงแสง สี เสียง และดอกไม้ไฟ “แสงแห่งพระมหากรุณาธิคุณ ส่องสว่างเหนือลำน้ำแคว” จำนวน 11 รอบการแสดง เพิ่มพิธีสงบนิ่ง 1 นาทีเพื่อถวายความอาลัยก่อนเริ่มพิธีเปิด และปรับสีพลุให้ใช้เฉดสีเหลือง ทอง และขาว
ทั้งนี้ การจัดคอนเสิร์ตยังคงมีอยู่ โดยอยู่ระหว่างการพิจารณารูปแบบให้เหมาะสมกับบรรยากาศแห่งการถวายอาลัย เพื่อให้การจัดงานครั้งนี้เป็นไปด้วยความงดงาม สมพระเกียรติ และเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อย่างสมบูรณ์ที่สุด