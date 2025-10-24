แตกตื่นกันทั้งหมู่บ้าน! ปปส.- ตร.เชียงม่วน-ตชด.ไล่ล่ายิงปะทะแก๊งขนยาจากเชียงรายจ่อส่งลงน่าน

พะเยา –ไม่รอด..แก๊งขนยาจากเชียงรายผ่านเชียงม่วน จ่อส่งเข้าพื้นที่น่าน ขับรถพุ่งใส่ ตร.ที่พยายามดักสกัดหน้าโรงพัก ก่อนบึ่งหนีทั้งขบวน จนต้องไล่ล่ายิงปะทะกันสนั่นตอนหัวรุ่ง ชาวบ้านแตกตื่นกันทั้งหมู่บ้าน ล่าสุดโดน จนท.ตามรวบ 3 ราย ยึดยาบ้าได้ 400,000 เม็ด
วันนี้(24 ต.ค.) เกิดเหตุการณ์ระทึกขึ้นในพื้นที่ บ้านปงสนุก ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน เช้ามืดที่ผ่านมา หลังปฏิบัติการข่าวและปราบปรามยาเสพติด 2 (ปป.2) สำนักปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. ตำรวจ สภ.เชียงม่วน ตชด.326ได้ไล่ล่ากลุ่มผู้ต้องสงสัยลำเลียงยาเสพติดรายสำคัญ กระทั่งเกิดการไล่ยิงกันระหว่างเจ้าหน้าที่และคนร้าย เสียงปืนดังสนั่นไปทั่วหมู่บ้านนานหลายนาที สร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้าน หลายรายเล่าว่า เหมือนฉากในหนัง ไม่มีใครคิดว่าจะมาเจอของจริงในหมู่บ้านแบบนี้
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตรวจยึดรถยนต์ Fortuner สีดำหมายเลขทะเบียน กทม.คันหนึ่ง ซึ่งเป็นรถที่ร่วมในขบวนขนยาเสพติด และเร่งตรวจสอบเส้นทางหลบหนีของกลุ่มคนร้าย
ล่าสุดนายคเณศ คำนนท์ นายอำเภอเชียงม่วน ผอ.ศป.ปส.อ.เชียงม่วน ได้ลงพื้นที่ร่วมติดตามความคืบหน้า พบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเจ้าหน้าที่พยายามสกัดกั้นกลุ่มขบวนการลักลอบขนยาเสพติดจากจังหวัดเชียงราย ผ่านพื้นที่อำเภอเชียงม่วน เพื่อส่งต่อไปยังจังหวัดน่าน
โดยเจ้าหน้าที่ได้พยายามสกัดรถยนต์ต้องสงสัย หมายเลขทะเบียนเชียงใหม่ บริเวณหน้า สภ.เชียงม่วน แต่คนร้ายกลับ ขับรถพุ่งชนรถเจ้าหน้าที่เพื่อหลบหนี จนเกิดความเสียหาย ก่อนจะมีการไล่ล่าและมีการปะทะกันกลางดึกเสียงปืนดังสนั่น และยึดรถฟอร์จูนเนอร์ได้ดังกล่าว
ต่อมา เจ้าหน้าที่ยังสามารถควบคุมตัวชายคนขับรถกระบะทะเบียนเชียงใหม่ที่ใช้ขนยาเสพติดได้ โดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้ทิ้งของกลางยาบ้า 2 กระสอบ กระสอบละ 100 มัด รวม 200 มัด หรือประมาณ 400,000 เม็ด ไว้ในป่าข้างทางริมถนนสายปง–เชียงม่วน หมู่ที่ 8 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน
เจ้าหน้าที่จึงได้ติดตามเข้าตรวจยึดของกลางทั้งหมด พร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหา รวม 3 ราย ดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) เพื่อการค้า และก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน อันส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ดำเนินคดีตามกฎหมาย