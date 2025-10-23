จี้เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬเอาผิดทางวินัยพระสมุห์วิ่งเต้นปิดดดีฉาวพระมหาศักดาล่วงละเมิดทางเพศสามเณร

บึงกาฬ-ด่วน! คณะสงฆ์บึงกาฬ ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 1 เรียกร้อง "เจ้าคณะจังหวัด" เร่งเอาผิดทางวินัยสงฆ์ "พระสมุห์"วิ่งเต้นเจรจาปิดคดีฉาว พระมหาศักดา สุทธิญาณโมลี เลขาเจ้าคณะอำเภอเมืองบึงกาฬและเจ้าคณะตำบลโนนสมบูรณ์ ล่วงละเมิดทางเพศสามเณรหลายรูป
จากกรณีข่าวอื้อฉาวในวงการสงฆ์จังหวัดบึงกาฬ หลังเพจดังได้เปิดเผยพฤติกรรมของ พระมหาศักดา สุทธิญาณโมลี (ปัจจุบันลาสิกขาแล้ว) เลขาเจ้าคณะอำเภอเมืองบึงกาฬ และเจ้าคณะตำบลโนนสมบูรณ์ ที่ได้ล่วงละเมิดทางเพศต่อสามเณรในปกครองอย่างร้ายแรง ซึ่งถือเป็นการอาบัติปาราชิก ขาดจากความเป็นพระทันที และสร้างความเสื่อมเสียต่อพระพุทธศาสนาและภาพลักษณ์ของคณะสงฆ์บึงกาฬอย่างยิ่ง
ล่าสุด วันนี้(23 ต.ค.) "คณะสงฆ์จังหวัดบึงกาฬ" ได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 1 เรื่อง "เรียกร้องให้เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ ดำเนินการทางวินัยกับพระสมุห์ที่รับหน้าที่เจรจาต่อรองกรณี พระมหาศักดา สุทธิญาณโมลี ล่วงละเมิดทางเพศสามเณร" โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญ ดังนี้
1. ประณามการกระทำล่วงละเมิด: แถลงการณ์ระบุว่า การกระทำของพระมหาศักดาเป็นการประพฤติชั่วหยาบ บังคับขู่เข็ญเสพเมถุนกับสามเณร ถือเป็นการอาบัติปาราชิกอย่างชัดเจน
2. เปิดโปงพฤติกรรม "พระสมุห์" เจรจาต่อรอง: แถลงการณ์กล่าวถึงข้อเท็จจริงจากคลิปเสียงสนทนาที่เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน ซึ่งปรากฏว่ามีพระผู้ใหญ่ระดับ "พระสมุห์" ในจังหวัดบึงกาฬ ได้กระทำการเจรจาต่อรองกับผู้ปกครองสามเณร โดยเสนอจ่ายเงินจำนวน 300,000 บาท เพื่อให้ยุติการดำเนินคดี
3. ชี้ชัด "ทำผิดให้เป็นถูก": นอกจากนี้ พระสมุห์รูปดังกล่าวยังถูกระบุว่าได้นำสามเณรผู้เสียหายออกนอกพื้นที่ เพื่อปกปิดข้อเท็จจริงและกีดกันไม่ให้สามเณรให้ข้อมูล ซึ่งคณะสงฆ์บึงกาฬเห็นว่าเป็นการกระทำที่ "ระยำอัปรีย์" และเป็นการพยายาม "ทำดำให้เป็นขาว ทำสิ่งที่ผิดให้เป็นถูก"
4. เรียกร้องให้เอาผิดทางวินัย: ในนามคณะสงฆ์จังหวัดบึงกาฬ จึงขอเรียกร้องไปยัง พระเดชพระคุณ เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ ให้เร่งดำเนินการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและเอาผิดทางวินัยต่อพระสมุห์รูปดังกล่าว เพื่อรักษาความงดงามและความบริสุทธิ์ของคณะสงฆ์จังหวัดบึงกาฬ และแสดงจุดยืนว่าไม่ได้เอนเอียงหรือเข้าข้างผู้ใต้บังคับบัญชา
5. ย้ำให้เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย: แถลงการณ์ย้ำว่า นายศักดา (อดีตพระมหาศักดา) จะต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเพื่อรับโทษจากการกระทำดังกล่าวต่อไป
ทั้งนี้ คณะสงฆ์จังหวัดบึงกาฬระบุว่า จะมีการออกแถลงการณ์ฉบับต่อไป ซึ่งจะกล่าวถึงพฤติกรรมของ "เลขานุการใหญ่" ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งตำแหน่งพระสังฆาธิการในพื้นที่ต่อไป
(ขอบคุณภาพประกอบจากเพจข่าวท้องถิ่นบึงกาฬ)