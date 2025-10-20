สืบ ตม. ร่วม ตม.อยุธยา ทลายขบวนการปลอมตรา ตม. ช่วยต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

พระนครศรีอยุธยา - ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง บุกจับหนุ่มเมียนมาใช้คอมพิวเตอร์ปลอมตราประทับ ตม.พระนครศรีอยุธยา บนเอกสารแรงงานต่างด้าว ใช้หลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ พบทำมาแล้วกว่า 100 ราย ค่าบริการหัวละ 12,000 บาท
วันนี้ ( 20 ต.ค.) พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม., พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.ภานพ วรธนัชชากุล ผบก.สส.สตม., พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุขะ ผบก.ตม.3 พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาในสังกัด ได้สั่งการให้ พ.ต.อ.ธวัชชัย นรินรัตน์ ผกก.1 บก.สส.สตม. ประสาน พ.ต.อ.สำราญ กลั่นมา ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา สืบสวนขยายผลจับกุมกลุ่มขบวนการปลอมตราประทับการเก็บอัตลักษณ์แรงงานต่างด้าว
เจ้าหน้าที่สืบทราบว่ามีการปลอมตราประทับของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ตม.อยุธยา) โดยใช้คอมพิวเตอร์ตัดต่อภาพตราประทับลงในเอกสารประจำตัวคนต่างด้าว (บต.50) เพื่อใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อตรวจสอบเอกสารแรงงานต่างด้าว
จากการสืบสวนพบว่า นายมิต (สงวนนามสกุล) อายุ 42 ปี สัญชาติเมียนมา เป็นผู้ทำปลอมเอกสารดังกล่าว ภายในออฟฟิศส่วนตัวในชุมชนบ้านสินทิวา อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่จึงขอหมายค้นจากศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าตรวจค้นเมื่อเวลา 10.20 น. พบตัวนายมิตอยู่ในที่เกิดเหตุ พร้อมเอกสารแรงงานต่างด้าวจำนวน 26 ชุด ที่มีรอยตราประทับของ ตม.อยุธยา ปรากฏอยู่
จากการตรวจสอบในระบบไม่พบข้อมูลแรงงานต่างด้าวดังกล่าว ยืนยันว่าเป็น ตราประทับปลอมทั้งหมด โดยลักษณะตราประทับและลายเซ็นตรงกันทุกแผ่น
พ.ต.อ.ธวัชชัย นรินรัตน์ เปิดเผยว่า นายมิตรับสารภาพว่าได้สแกนตราประทับของจริง แล้วนำมาตัดต่อในเอกสารแรงงานที่ยังไม่มีการเก็บอัตลักษณ์ เนื่องจากหมดระยะเวลาการเก็บแล้ว โดยคิดค่าทำปลอมรายละประมาณ 12,000 บาท รวมค่าพาแรงงานมาจากอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อใช้เอกสารดังกล่าวแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด่านตรวจ หรือต่อนายจ้างในการสมัครงาน สร้างความเข้าใจผิดว่ามีเอกสารถูกต้องตามกฎหมาย
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา “ปลอมเอกสารราชการ (รอยตราประทับรับรองการเก็บอัตลักษณ์แรงงานต่างด้าวของ ตม.พระนครศรีอยุธยา)” ก่อนนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน กก.สส.บก.ตม.3 ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.